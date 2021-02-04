她月經沒來送驚喜…男友「奶茶吸異物」罵店員　氣炸：讓我好丟臉

▲浪漫女友月經沒來送驚喜…幫男友點一杯「芋圓綠奶茶」。（圖／翻攝爆怨公社）



網搜小組／許力方報導

給男友驚喜！彰化一名女網友發現自己月事遲遲沒來，想到一個妙招，浪漫地跟孩子的爸分享這個喜訊，3日特別挑了一間飲料店，點一杯象徵「孕事」的飲料，並偷偷塞了一個小禮物要給男友喝，沒想到對方喝到一半突然察覺有異物，氣得找店員理論，最後小倆口向店家道歉，男友也氣到不跟她說話。

女網友4日透過「爆怨公社」發文，描述這起失敗的事件。因為最近自己月經一直沒有來，經驗孕後發現「兩條線」中了！千思萬想要跟另一半分享這個喜事，3日晚間特別找了一間喜氣滿滿的「花好月圓」飲料店，買了一杯萃芽綠歐蕾加芋圓，象徵「新生兒」加上「孕」，還自備小鏟子，偷偷請店員放入封杯，開心地上車遞給男友喝。

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▲男友喝一半察覺異物怒罵店員：這什麼鬼東西！女友羞曝謎底。



男友整杯喝了一半，赫然驚覺杯中有異物，氣得下車跑去找店員理論，痛罵「這是什麼鬼東西」，女網友嚇瘋了「我真的覺得他很誇張」，趕緊上前解釋說「我懷孕了！」結果兩人很不好意思地向店家賠不是，男友更氣得直呼「讓我很丟臉」，至今都不跟她講話，她難過怨嘆「是我太迂迴嗎？有種喜事變蠢事的感覺。」

文章引發熱烈迴響，上千網友分析「這梗已埋到地心去了」、「真的不懂」、「沒人會懂」、「這梗…看完還是不懂」、「好複雜」、「這種梗，要是沒說破，恐怕我一輩子也猜不出來」、「這婉轉已經可以從台北轉到高雄了」、「玩解謎遊戲？」「這是刁難嗎？」，其中有許多人直呼「店員很衰」、「店員很無辜可憐」、「乾店員什麼事啊傻眼」、「女人心，海底針」、「宮廷劇看太多？」大多看不懂她的幽默。

不少女網友則建議「直接給他驗孕試劑就好啦」、「簡單一點就好，不用搞那麼複雜」、「直接說就好」，甚至開玩笑要他「直接放驗孕棒」，安慰她「以後日子要多擔待啦」、「妳太有創意，可惜不是每個人都能接受這個梗，祝福你們」。

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