女網紅被扯褲摸私處！哀號「手別戳進去」　刀療師：怕人摸還穿這麼露

記者趙蔡州／綜合報導

Youtube頻道「星光奈奈」2020年12月替團隊成員「艾瑪」拍攝刀療影片，過程中師傅一直對艾瑪毛手毛腳，被拒絕後仍企圖觸摸私處，甚至說出「既然怕人家摸，還穿那麼露」等語，引發網友熱議。對此，遭指控的師傅在臉書回應「不論是本國人、外國人、男性、女性，待遇是相同的，絕對沒有偏心或豬哥。」

艾瑪由於拍攝需求，當時穿了一套運動背心與長褲，不料才開始診療沒多久，就被刀療師拉褲子、拍屁股，過程中刀療師不斷說服她說，臀部的骨頭移位，代表正面的恥骨也有跑掉，同時手還一直往她的私密處摸去，儘管她一臉尷尬地拒絕、堅定告訴對方不能碰，刀療師仍然有意無意地把手往那邊伸。

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▲刀療師除了伸手摸外，嘴上也說出「既然穿得這麼騷」等語。（圖／翻攝自星光奈奈YT）

除了不斷伸出鹹豬手偷摸外，刀療師嘴上也不停說出「既然穿得這麼騷」、「好大的肉墊，都打不到」、「妳胸部不讓我打就沒辦法」等，甚至在最後艾瑪受不了騷擾，要求對方停止治療時，刀療師還說出「既然怕人家摸，還穿那麼露」，讓艾瑪聽了相當傻眼。

星光奈奈表示，她為了完整呈現畫面，一直不敢出手救援，「我想讓更多人知道他『專業治療』是什麼」、「我什麼心態，只能說我是哭著剪片，剪片必須重複播放，對我而言根本是凌遲」。事後有眼尖網友發現，刀療師光是診間就有很大問題，刀具旁竟擺著保險套及潤滑液，實在很難讓人不多做聯想。

▲艾瑪受不了騷擾，要求對方停止治療時，刀療師還說出「既然怕人家摸，還穿那麼露」。（圖／翻攝自星光奈奈YT）

遭指控的刀療師日前在臉書粉絲團表示，刀療與整骨是一門嚴肅、認真且專業的技術，老師不會因為是節目就隨便敲砍。針對近期的性騷擾風波，刀療師也解釋「整骨是要動骨頭的，如果哪位整骨師傅沒經過觸診就直接動你的骨頭，那就真的要小心了。」

刀療師強調，「刀療時，刀刃要接觸肌膚才能把電帶入。隔著衣物充其量只是『刀按摩』，跟自己拿個薄板子敲意思是差不遠的。」、「每次的診療他都是認真對待，不論是本國人、外國人、男性、女性，待遇是相同的，絕對沒有偏心或豬哥，懇請各位鍵盤俠明辨是非、高抬貴手。」

▼遭指控的刀療師日前在臉書回應。（圖／翻攝自臉書）

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。