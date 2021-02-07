快訊／濃霧特報！放連假前先變天　立春後首波鋒面全台有雨時間曝

▲今晨濃霧特報。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

立春後第一道鋒面！中央氣象局表示，周一東北季風稍增強，周二東北季風影響，桃園以北及東半部地區有降雨機會，其中北海岸及宜蘭地區降雨較為持續，有局部較大雨勢發生的機率；周三小年夜台灣附近有一道鋒面逐漸形成，水氣明顯增加，天氣轉不穩定，各地都有機會出現陣雨或雷雨。

氣象局今天（7日）清晨發布濃霧特報，今台灣西半部地區及金門、馬祖有局部霧或低雲影響能見度，今晨桃園、苗栗及台中有濃霧發生，能見度不足200公尺，請注意。

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氣象局指出，今各地大多為晴到多雲，東半部雲量稍多山區有零星短暫雨；輻射冷卻影響，早晚氣溫偏低，清晨台南以北低溫約14、15度，其他地方在16到18度，西半部局部空曠地區、近山區平地及花東縱谷有較低溫出現，白天各地舒適溫暖，高溫普遍可以來到24至29度，日夜溫差大，請根據溫度變化適時調整穿著。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



氣象局說，周一東北季風稍增強，周二東北季風影響，北台灣天氣稍轉涼；桃園以北及東半部地區有降雨機會，其中北海岸及宜蘭地區降雨較為持續，有局部較大雨勢發生的機率，新竹以南地區維持多雲到晴；各地低溫變化不大，約14至18度，高溫在北部及東半部地區略降至22至24度，中南部地區仍可達26至28度，日夜溫差大。

氣象局提醒，周三（小年夜）台灣附近有一道鋒面逐漸形成，水氣明顯增加，天氣轉不穩定，各地都有機會出現陣雨或雷雨，其中北部及東半部地區並有局部較大雨勢發生的機率。

氣象局預報，周四（除夕）鋒面逐漸東移離開，但隨後東北季風再增強，北部及東半部地區仍有降雨機會，中南部地區降雨情形會慢慢緩和下來；周五初一、周六初二東北季風影響，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區為多雲到晴，但要留意日夜溫差大。

氣象局表示，周日初三至下周二初五東北季風持續影響，北台灣天氣較涼，其他地區早晚亦涼，中南部日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及北部山區有局部短暫雨。