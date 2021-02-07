規模6.1地震後1小時！屏東也地牛翻身　最大震度3級

記者陳俊宏／台北報導

台灣今天（7日）凌晨1時36分發生規模6.1有感地震，最大震度4級撼全台。在這起地震發生之後1小時12分、凌晨2時48分屏東縣也地牛翻身，發生規模3.5地震。

根據地震報告資料，規模3.5地震震央位於牡丹鄉，地震深度7.5公里，屬於極淺地震，屏東縣最大震度3級、台東縣震度2級。

▼02：48規模3.5地震。（圖／氣象局）

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▼01：36規模6.1地震。（圖／氣象局）

規模6.1地震震央位於東部海域，震源深度112公里，宜蘭縣、苗栗縣最大震度4級，花蓮縣、新北市、桃園市、新竹縣市3級，台北市等其他縣市也有2至1級，台灣本島僅屏東縣無震度。

對此，氣象局地震測報中心技正林昭儀受訪表示，這起地震震源深度有112公里，屬於比較深一點的地震，是菲律賓海板塊隱沒到歐亞大陸板塊之下，所造成的隱沒帶型的地震。

林昭儀指出，台灣東北部海域從去年12月到今年1月，地震活動有比較活躍一點，去年12/10有測到規模6.6地震，今年1/9規模5.7地震、1/25規模4.8地震，但大部分都是震源深度比較深的地震，位置也是在海域的地方，離台灣本島比較遠，所以對地表影響會比較小；大家也不用太過於驚慌，今天這地震預估未來3、4天如果有餘震，規模也不會太大，大約在規模4左右。