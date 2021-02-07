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國家級警報14連發！凌晨規模6.1地震撼全台　氣象局解釋原因

記者陳俊宏／台北報導

台灣今天（7日）凌晨1時36分發生規模6.1有感地震，嚇醒許多民眾。對此，中央氣象局表示，這是菲律賓海板塊隱沒到歐亞大陸板塊之下，所造成的隱沒帶型的地震，台灣東北部海域從去年12月到今年1月，地震活動有比較活躍一點。至於國家級警報為何狂發了14次？氣象局說，正在查證當中，這狀況比較不常見。

▼地震報告。（圖／氣象局）

▲▼0136地震。（圖／氣象局）

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▼震度圖。（圖／氣象局）

地震。（圖／氣象局）

根據氣象局的地震報告資料，這起地震震央位於東部海域，震源深度112公里，宜蘭縣、苗栗縣最大震度4級，花蓮縣、新北市、桃園市、新竹縣市3級，台北市等其他縣市也有2至1級，台灣本島僅屏東縣無震度。

對此，氣象局地震測報中心技正林昭儀受訪表示，這起地震震源深度有112公里，屬於比較深一點的地震，是菲律賓海板塊隱沒到歐亞大陸板塊之下，所造成的隱沒帶型的地震。

▼國家級警報14連發。（圖／ETtoday新聞雲）

規模6.1地震，國家級警報狂發。（圖／ETtoday新聞雲）

林昭儀指出，台灣東北部海域從去年12月到今年1月，地震活動有比較活躍一點，去年12/10有測到規模6.6地震，今年1/9規模5.7地震、1/25規模4.8地震，但大部分都是震源深度比較深的地震，位置也是在海域的地方，離台灣本島比較遠，所以對地表影響會比較小；大家也不用太過於驚慌，今天這地震預估未來3、4天如果有餘震，規模也不會太大，大約在規模4左右。

至於為何狂發14則國家級警報？林昭儀表示，這狀況比較不常見，原因正在查證當中，是比較特殊一點的情形。地震測報中心補充說明，因半夜資訊有限，還要查證「細胞廣播系統」發送到電信業者，是哪個環節出了問題。

氣象局預報中心地震測報中心技正林昭儀。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲▼氣象局地震測報中心技正林昭儀受訪。（圖／記者游宗樺翻攝）

氣象局預報中心地震測報中心技正林昭儀。（圖／記者游宗樺翻攝）

【 第012號 #顯著有感地震 #地震報告 】

發震時間：110年02月07日01時36分03秒
震央位置：北緯24.66°　東經122.6°
震源深度：112公里
芮氏規模：6.1
相對位置：宜蘭縣政府東方 85.1 公里 (位於臺灣東部海域)

各地震度級：

● 宜蘭縣地區最大震度4級
4級：武塔
3級：蘇澳、宜蘭市、冬山、南澳、澳花、牛鬥、南山
2級：頭城、內城、大同、龜山島

● 苗栗縣地區最大震度4級
4級：苗栗市
2級：南庄、竹南
1級：三義、鯉魚潭

● 花蓮縣地區最大震度3級
3級：和平、太魯閣、西寶
2級：花蓮市、鹽寮、銅門、水璉、磯崎、西林、光復
1級：秀林、紅葉、玉里、富里

● 新北市地區最大震度3級
3級：烏來、新店
2級：新北市、石門、五股
1級：三貂角、雙溪

● 桃園市地區最大震度3級
3級：三光、桃園市、新屋
2級：中壢

● 新竹縣地區最大震度3級
3級：關西、五峰、竹東
2級：峨眉、竹北市

● 新竹市地區最大震度3級
3級：新竹市

● 臺北市地區最大震度2級
2級：木柵、臺北市、信義區
1級：陽明山

● 臺中市地區最大震度2級
2級：梨山、德基、烏石坑、梧棲
1級：大甲、臺中市、霧峰

● 南投縣地區最大震度2級
2級：合歡山、奧萬大、國姓、竹山、信義鄉
1級：埔里、日月潭、魚池、名間、南投市

● 臺東縣地區最大震度2級
2級：成功、長濱、東河、蘭嶼
1級：海端、池上、利稻、綠島、臺東市

● 彰化縣地區最大震度2級
2級：彰化市、大城、員林

● 雲林縣地區最大震度2級
2級：草嶺、土庫、斗六市、水林
1級：古坑

● 嘉義縣地區最大震度2級
2級：民雄
1級：阿里山、義竹

● 基隆市地區最大震度1級
1級：基隆市

● 高雄市地區最大震度1級
1級：桃源、旗山

● 嘉義市地區最大震度1級
1級：嘉義市

● 臺南市地區最大震度1級
1級：善化、新化、佳里、七股

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