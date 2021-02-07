半夜6.1大地震爆3大超毛巧合「2/6前後都出事」　氣象局說話了

▲國家級警報14連發。（合成圖／氣象局、ETtoday攝）



記者賴文萱／台北報導

東部海域今天（7日）凌晨1時36分發生規模6.1有感地震，連續搖動超過10秒，不少民眾被嚇醒。事實上，2016年台南大地震及2018年花蓮大地震都發生在2月6日前後，由於時間點相近，這個超毛巧合引發網路不少討論。對此，氣象局地震測報中心表示，這單純只是時間上巧合，三起地震並沒有關聯性。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲2016年2月6日凌晨3點57分，規模6.6台南大地震造成維冠大樓倒塌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

根據《三立新聞網》報導，一名網友今日翻看臉書動態回顧，發現他在2018年2月7日發文指出，「我真的快嚇死，921的陰影全回來了，希望花蓮災情不要太嚴重，小孩沒醒媽媽都快逃出去了」，與今日的地震幾乎在同個時間點，非常湊巧。

網友擔憂2016年台南大地震、2018年花蓮大地震，以及今天凌晨這起規模6.1大地震都發生在2/6前後，這時間點都出事，恐怖巧合引發討論。但氣象局地震測報中心表示，這三起地震主要是時間上巧合，但並沒有關聯性。

地震測報中心主任陳國昌也表示，2/6美濃大地震、花蓮大地震相隔2年，再加上今天凌晨這起，確實是有點巧合，但是地震是沒辦法預測的，就只是純粹巧合。

▲網友跳出動態回顧。（圖／翻攝自臉書）



2018年2月6日晚間11時50分東部發生規模6.2的地震，花蓮有4動建築物傾斜倒塌，一共17人死亡，還有超過280人受傷。

2016年2月6日凌晨3時57分南部也發生最大規模6.6的強震，當時台南市的災情最為慘重，維冠大樓倒塌死亡人數達115人，6日舊址在原地重建，還有許多人回憶起地震當下，直呼是「台南人的痛」。

▼2016年台南大地震，永康區維冠金龍大樓搜救。（圖／記者林悅翻攝）

