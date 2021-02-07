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英媒直指「3中方記者是間諜」　中使館：冷戰思維作祟　

▲中英聯合聲明、中英聲明、中英關係、中英外交、英國國旗。（圖／達志影像）

▲英方近日制裁中方記者，雙方關係更僵化。（圖／達志影像）

記者任以芳／綜合報導

英國媒體《每日電訊報》（The Daily Telegraph）5日刊登題為《偽裝成記者的三名中國間諜被逐出英國》的報導，引起中國駐英國大使館抗議，對於英方報導內容表示「強烈不滿和堅決反對。並且強調根本是冷戰思維在作祟。」

針對英方媒體報導指控，中國駐英國大使館立刻於隔天6日在官方網站發表《中國駐英國使館發言人致<每日電訊報>有關中國媒體報道的駁斥函》。文章強調，「英國是中國在歐洲重要合作夥伴。中國重視發展同英國的關係，從不對英國構成任何威脅。」

文章提到，中國駐英記者一向恪守新聞職業道德，遵守英國法律法規，秉持客觀、公正、真實、準確的原則開展新聞報道，為增進中英兩國人民之間的瞭解和溝通發揮了積極作用。

對於中國記者疑似喬裝間諜一事，文章強調並澄清，「中國記者的相關報道無端抹黑中英正常交往與合作，損害中國媒體聲譽和形象，甚至渲染中國威脅論，完全是冷戰思維在作祟，違背了新聞媒體尊重事實、客觀公正的基本職業道德。」

最後，文章指出，中方敦促有關媒體摒棄意識形態和對華偏見，客觀公正看待中英各領域務實合作，多做有利於兩國關係發展的事。

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