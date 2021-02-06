「撤銷」陸媒在英播出執照　人民日報：暴露對新聞自由虛偽性

▲英國通信管理局撤銷中國國際電視台（CGTN）在英國播出執照。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

英國通信管理局近日發表聲明，以存在「政治屬性」為由撤銷中國國際電視台（CGTN）在英國播出執照。根據大陸官《人民日報》指出，英方作法已經嚴重損害中國媒體聲譽，嚴重干擾兩國間正常的人文交流。並強調，「這種蠻橫打壓中國媒體的行徑，充分暴露英方炫耀的所謂新聞自由的虛偽性。」

報導稱，英國通信管理局針對中國媒體進行政治打壓早有預兆。2020年初，在一些極右翼組織和反華勢力操縱下，該機構突然對CGTN英語新聞頻道在英國落地許可發起調查。2020年5月，該機構針對CGTN英語新聞頻道有關香港暴力示威活動的報導實施制裁。

報導指出，CGTN英語新聞頻道以客觀方式呈現香港相關的新聞，竟被英國通信管理局以「違反中立」規定，英國廣播公司頻頻播出的涉港節目，刻意隱瞞亂港分子暴力行為和分裂香港的政治意圖，早就把英方所謂「中立規定」棄置一旁，英國通信管理局卻根本不聞不問。

這種赤裸裸的雙重標準足以說明，英國通信管理局基於意識形態偏見，大搞政治操弄，根本不是追求公平公正，而是為了達到某種不可告人的政治目的。

報導強調，針對英方對中國媒體在英落地傳播進行干擾、橫加阻撓，中方態度十分明確，「中方保留作出必要反應的權利，維護中國媒體的正當權益。」同時強調，奉勸英方立即停止政治操弄，糾正錯誤，著眼中英共同利益，多做有利於中英互信與合作的事。