偷渡去英國！少年低溫中緊抓飛機起落架　橫跨海拔5公里海洋到荷蘭

▲肯亞一名少年為了偷渡到英國，竟靠著緊抓飛機起落架，飛越了海拔5.8公里的北海。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／編譯

肯亞一名16歲的少年為了偷渡到英國，居然偷偷趁著一架從倫敦飛往荷蘭的貨運飛機停靠在停機坪時，抓住它的起落架，並飛越海拔5.8公里的北海（North Sea），降落在荷蘭的馬斯垂克-亞琛機場（Maastricht Aachen Airport）。這名在寒冷氣溫中倖存下來的男孩被發現時，雙手仍緊緊地抓住起落架，但他現在正因體溫過低而住院。

據《每日郵報》報導，荷蘭皇家憲兵隊（KMar）在推特上表示，他們2月5日在馬斯垂克-亞琛機場一架飛機的起落架上發現一名年僅16的肯亞偷渡者，但這名男孩現在正因體溫過低而住院。KMar補充道，林堡（Limburg）的KMar部隊將調查這名偷渡者是否與人口販賣集團有關，但幸運的是，這名男孩的情況還算不錯。

De Marechaussee in Limburg doet verder onderzoek naar oa mogelijke mensensmokkel ivm de aangetroffen verstekeling die op Maastricht Aachen Airport werd aangetroffen bij het landingsgestel van een vliegtuig. De vermoedelijk 16-jarige Keniaanse jongen maakt het redelijk goed. pic.twitter.com/awO9iyyB6t — Koninklijke Marechaussee (@Marechaussee) February 5, 2021

機場發言人表示，這名小男孩並非第一個想飛機偷渡的人，不過，大多數的人都因為無法忍受高海拔地區的低溫，或是因為體力不支掉入海裡，而不幸在途中死亡，因此這個少年能挺過來，真是太幸運了。

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