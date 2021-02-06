2022前不可鬆綁防疫！新冠還會維持1年　研究：現在解禁會死更多人

▲英國新冠疫情嚴峻，政府已頒布全國性的封鎖，以遏制病毒傳播。圖中可見東倫敦皇家倫敦醫院外面停滿了等待將病人送入院的救護車。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

英國華威大學（Warwick University）的研究人員在模擬了未來幾個月的新冠疫情後警告，若境內在7月前放寬防疫限制，就可能會帶來新一波死亡潮，進而讓今年秋季，每天有數千人死亡；而由於變種病毒株的攻擊性極強，因此他們不建議政府在明年前放鬆管制。

綜合《太陽報》和《每日星報》報導，華威大學的研究人員在提交給英國政府緊急事件科學顧問（SAGE）的研究報告中指出，儘管英國已在進行大規模的疫苗接種，但境內仍需維持一定程度的封鎖，因為疫苗「不足以讓疫情在一年內恢復正常」，如果政府急於鬆綁限制的話，很有可能會導致數千人住院和死亡。

研究也指出，即使政府在明年2月逐步放寬限制，英國人也將在夏末面臨和現在差不多嚴重的疫情，即媒體有數千人死亡。而且，即使政府的部署十分成功，也會留下一小群高風險感染者，因為總會有人拒絕疫苗，而且英國目前批准的疫苗都不是100％有效的。

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