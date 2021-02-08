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社會 社會焦點 保障人權

國道逆向「時速破百」狂飆24.5km！警網攔截見熟女　脫序原因曝光

記者陳以昇、莊智勝／新北報導

國道1號北上車道新北三重路段今凌晨2時許出現一輛轎車逆向狂飆，時速一度破百公里，該車一路「逆流而上」，與不少來車擦肩而過，場面險象環生，一路飆了24.5公里才被攔下。警方接獲通報後循線追查，確認該車駕駛為44歲的黃姓女子，初步了解疑似因不熟路況、且精神狀況不佳才會釀禍，後續已立即依公共危險罪移送，並開單告發。

▲轎車逆向在國道內側高速行駛。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲黃女駕駛自小客車沿著國道1號內側車道一路逆向行駛。（圖／記者游宗樺翻攝）

國道公路警察局第一公路警察大隊8日凌晨1時57分接獲通報，一輛銀色自小客高速逆向、行駛在國道1號北向重慶至三重路段內側車道，且時速一度破百，當下警方立即通知交控中心監看監視器，並出動5部巡邏車、共10名警力攔截，最終於北向35公里內側車道攔停該車，並將駕駛帶回偵辦。

警方初步調查，銀色自小客駕駛為44歲的黃姓女子，發現她疑似是對北部路況不熟，加上精神狀況不佳，誤上國道後便一路逆向行駛欲返家，但最終遭到警方攔截，經實施酒測發現其酒測值為0，推斷應是精神狀況不穩才會出現脫序行為，訊後依公共危險罪移送，並依法開單告發，於國道以逆向行駛之危險方式駕車，可開罰新台幣6000元以上、2萬4000元以下。

由於過去其他縣市曾流傳「國道逆向賭博」，傳言只要逆向開上高速公路、一連狂飆30公里沒被警方攔截，即可過得百萬賭金；此次黃女國道逆向，警方則澄清與賭博無關，同時呼籲民眾若不慎誤上國道，應減速往外側車道停靠，並點亮大燈、不要熄火，同時下車尋找安全場所，並撥打1968專線等待警方到場協助，切勿繼續駕駛，以免造成事故。

▼一路上黃女還與不少車輛擦肩而過，場面相當驚險。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲轎車逆向在國道內側高速行駛。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲轎車逆向在國道內側高速行駛。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲轎車逆向在國道內側高速行駛。（圖／記者游宗樺翻攝）

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