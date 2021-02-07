史上最醜皇后是她！夜夜激戰美男卻「啪完就殺」　白癡皇帝沉默了

▲古代後宮很淫亂 。（圖／翻攝自中華看點）

大陸中心／綜合報導

說起古代皇宮，不少人印象都是後宮佳麗三千，集合了天下最美的女子，然而西晉的賈南風就被評為史上最醜、最淫亂的皇后，不僅面目黑青而且鼻孔朝天，但依然深受晉惠帝司馬衷迷寵愛，還夜夜與男寵們風流「用完就殺」。

▲賈南風被評為史上最醜皇后 。（圖／翻攝自百度百科）

賈南風是西晉開國元勛賈充的三女，姿色醜陋悍妒潑辣，《晉書》中形容其「短形青黑色，眉後有疵」、「種妒而少子，醜而短黑」。然而在時任皇后楊艷及荀勖等極力推薦下，賈南風被冊立為太子妃。

賈南風的丈夫司馬衷被稱為白癡太子，到7、8歲時仍一個大字不識，他後來成為晉惠帝，著名的「何不食肉糜」笑話就出於他之口，說的是有一年發生了大災荒，老百姓們吃不上飯餓死很多人，災情上報後，司馬衷奇怪地問「老百姓沒有飯吃，為什麼不吃肉粥呢？」。

醜女賈南風嫁給司馬衷後，沒多久就把自己老公牢牢掌握。在她的管控下，司馬衷只能和賈南風睡，不允許接近別的女人。一次，賈南風聽說司馬衷的一個妃妾懷了孕，便手持畫戟，猛擊那個妃子的腹部，生生地打得胎兒流產墜地，血肉模糊、慘不忍睹。

此外，賈南風還利用朝臣之間的矛盾借刀殺人，剷除了一個又一個對自己有威脅的大臣，清除這些障礙後，她便在朝中遍插親信、結黨營私、獨攬大權，白癡皇帝司馬衷就像是一個傀儡。賈南風還給自己取封號，稱「美艷絕倫學富五車秀外慧中大聖皇后」，簡稱「美智皇后」。

本來賈南風就對丈夫就不甚中意，怨他呆癡無味、不解風情，即位之初就和太醫偷情。日子久了她更是情慾大發，大肆蒐羅男寵供其淫樂，還曾暗示外甥賈諡，自己一直傾慕「天下第一美男」潘安的才華，於是潘安就被招募進宮，成為美智皇后的貼身男寵。

賈南風的生活可以說是非常淫亂，在宮裡跟男寵們幾乎夜夜風流快活，在這一時期，也經常發生俊美男子失蹤的事，都是被賈南風弄到宮中，供其淫樂後，被祕密殺死埋掉了。這可苦了晉惠帝，因為醜皇后把宮中美女都趕盡殺絕，還不允許納妾，他只有孤枕難眠的無奈。