美艷太后超淫亂！一夜戰30男寵「殺死親生兒」　遭浸豬籠丟進黃河

▲古代後宮有許多秘事 。（圖／每日頭條）

大陸中心／綜合報導

古代風俗傳統，不過仍有少數女子不僅地位很高，而且慾望強烈養了不少男寵，當中北魏宣武帝時期的太后胡承華，被稱為是最淫蕩殘忍的女人，不僅一夜睡30幾個男人，還殺死了親生兒子。

資料顯示，胡承華出身普通官僚之家，之所以能入宮，緣於她有一個做尼姑的姑姑，她到宮裡講經時，經常在皇帝面前說姪女美麗漂亮、品行很好，宣武帝聽後便有了興趣，將胡承華帶進宮並冊封為世婦。

胡承華也確實如姑姑說的那樣，不僅年輕漂亮，而且精通各種才藝，不過最厲害的一點是城府極深，在她的玩弄下，宣武帝被搞得昏頭轉向。沒過多長時間，胡承華給宣武帝生了一個孩子，還被封為太子。

宣武帝去世後，胡承華當上皇太后輔佐年幼的皇帝，從那時起，不過才30歲出頭的她大權獨攬，還臨朝聽政。登上權力的頂峰後，胡承華開始釋放自己的慾望，私生活開始變得荒淫起來，那時她聽說清河有個叫王元懌的書生容貌俊美，便找機會召他進入後宮，不但與其私通，到後來甚將朝政大權委託於他，兩人夜夜笙歌、形影不離。

不過很快，胡太后就玩膩小書生了，隨後看上名將楊大眼的兒子楊白華。楊白華長的俊朗不凡，而且孔武有力，床上功夫讓胡充華欲仙欲死。

後來楊白華害怕事情東窗事發，被世人所知會引來殺身之禍，便設法逃走。這位多情女詩人還親自創作《楊白華》歌辭來懷念遠走高飛的情人楊華，「......含情出戶腳無力，拾得楊花淚沾臆。秋去春還雙燕子，願銜楊花入窠裡。」

胡充華在後宮養了很多個年輕貌美男寵，朝中大臣不可靠近，否則視為觸律，當即問斬，但凡她看上的男性，無論出身地位，全被強行充入後宮。由於胡太后貌美才高，這些男寵大多數人願意被其玩弄，樂此不疲。

胡太后執政幾十年，與她有染的男性不計其數，難以統計，她曾一夜與30幾位男寵同房合歡，盡顯淫蕩本色，霍亂朝綱。

後來小皇帝逐漸長大，胡太后擔心兒子親理朝政後大權旁落，便將年僅19歲的親生兒子毒殺，立剛出世的小孫女為帝，視皇位更易之如兒戲。

朝中大將爾朱榮不承認胡充華立的新皇帝，起兵要追查皇帝的死因。由於胡承華淫亂承幸，滿朝文武早就積怨已久，只是敢怒不敢言，現在有人跳出來造反，於是紛紛響應，當即臨陣倒戈。

最後胡太后的御林軍無法抵擋，皇宮被爾朱榮率兵攻進，這名淫蕩於世的太后及小孫女關在豬籠中投進黃河。