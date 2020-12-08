荒唐規定！元朝女子出嫁前　竟要先獻身和尚「開紅」...才可完婚

▲元順帝熱衷「藏傳密宗佛教」的「房中秘術」，並規定女子要讓和尚先破處才可出嫁。（示意圖／視覺中國）

實習記者高琳景／綜合報導

中國古代有許多習俗、規定會讓人匪夷所思，像元朝就有一奇葩規定，就是女子到出嫁年齡時，必須先獻身和尚「破處」才能完婚，而頒布這道荒唐法規的正是「元順帝」，他甚至以身作則，即便是剛選入宮的嬪妃，也要先陪和尚「睡一覺」，導致當時後宮淫亂不堪。

根據《每日頭條》報導，立國僅有98年的元朝篤信佛教，到了昏庸的元順帝，更是對喇嘛僧人寵愛無比，當時藏傳密宗佛教在皇室貴族非常盛行，其中就有以「房中秘術」為修道之法，元順帝因此熱衷藉由男女「雙修」等行為來達到修法目的。

據《元史．哈麻傳》紀載，元朝當時所崇信的是「藏傳密宗佛教」，當時的宮妓在表演歌舞的同時，還要充當君臣和和尚的洩慾工具，甚至在藏傳佛教中有以「性慾為修道之法」。

元順帝在得到僧人傳授的「修道」方法後就樂此不疲，並把這個方法用在後宮，被選進宮中的佳麗，都要先陪和尚睡覺，以至後來出現了一個十分齷齪、史上聞所未聞的「元朝律法」，凡是元朝的女子到了出嫁年齡，都要先讓和尚睡一下，叫做「開紅」，只有等到和尚開了紅，才可以回家完婚。

這項倒行逆施、傷風敗俗政策，引起天下百姓的反抗，最後在「朱元璋北伐攻破大都」後，才得以廢除。