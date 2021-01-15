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史上最搶手皇后！一生征服「6位帝王」...50歲仍讓李世民心神蕩漾

▲▼唐太宗、蕭皇后。（圖／翻攝自百度百科）

▲不同於武則天、羋月這類的女強人，隋唐時期的蕭皇后聰明賢慧折服了六位帝王。（示意圖／翻攝自百度百科）

實習記者閔文昱／綜合報導

在古代，要當上皇后除了相貌出眾外，還需要有一定的背景，但若能征服「六朝帝王」，除了相貌和背景外，還需要有很大的本事了。中國歷史上就有一位皇后，從隋朝到唐朝，從漢人到胡人，各式各樣的皇后都做了一遍，她就是隋煬帝的皇后蕭氏。

歷史記載上，迷倒君王的皇后不計其數，然而蕭皇后卻能歷經多次改朝換代，依然穩坐皇后寶位，說是史上最搶手的女人也不為過。根據史書記載，蕭皇后天生麗質，嬌媚迷人，甚至到她年近五十時還能把李世民迷的心神蕩漾，不過她的一生經歷卻大起大落，她在隋煬帝楊廣還是皇子的時候就嫁給了他，到隋煬帝做了皇帝後，雖沒有從前那麼喜歡，但還是對她很好，兩人在一起差不多總共有二十年的時間，直到後來隋朝滅亡，她便開始不斷地被迫更換身份。

▲▼唐太宗、蕭皇后。（圖／翻攝自百度百科）

▲蕭皇后出生時被一位占卜奇人預言「母儀天下，命帶桃花」。（圖／翻攝自百度百科）

這時的蕭皇后即使已經五十多歲了，但仍然保有非常出眾的美貌，因此弒君奪位的宇文化及就把她納入后宮，但沒多久竇建德就打敗了叛軍，並把她接回去當寵妾，後來蕭皇后的小姑打聽到她的下落，就派使者前去迎接蕭皇后到突厥人的部落。

竇建德不敢與突厥人正面對抗，只好乖乖地把蕭皇后送去匈奴，之後蕭皇后就做了兩代突厥可汗的王妃，直到唐朝大將李靖打敗突厥，才把蕭皇后接回唐朝，並被李世民封為昭容，直到18年後才在唐宮去世。

▲唐太宗。（圖／翻攝自百度百科）

▲唐太宗不顧眾人反對年齡差距太大，依然冊封蕭皇后為昭容。（圖／翻攝自百度百科）

蕭皇后的一生總共被6個皇帝瘋搶了60年，即使一生中享盡了榮華富貴，但也歷盡了不少滄桑與劫難，後來在2013年時，有考古學家宣稱找到了隋煬帝的陵寢，裡面有一具150公分左右的女性骸骨，據稱就是蕭皇后遺骸。

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