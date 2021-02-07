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天上掉大狗！她慘被「重砸頸部」醒來已癱瘓　怒告整棟樓獲賠505萬

記者蔡儀潔／綜合報導

禍從天降的悲劇真實發生，廣東廣州市白雲區的張雲（化名），3年前遭一隻從天而降的大狗砸中，導致高位截癱。由於狗主和狗隻均不知所終，她事後將整幢樓的居民告上法庭。法院5日公布判決，2業主租戶要賠償約117萬元（人民幣，下同，約新台幣505萬元）。

▲▼ 天降大狗 。（圖／看看新聞）

▲大狗突然墜下  。（圖／看看新聞）

據《看看新聞》報導，案發於2018年4月，張雲路過鴉崗村北禺14巷一幢廠房樓下時，被突然從樓上墜落的大狗砸中頭、頸部，當場倒地昏迷，涉事狗隻起身後離開。

▲▼ 天降大狗 。（圖／看看新聞）

▲張雲當場昏迷，狗狗則已經離開現場。（圖／看看新聞）

張雲被送進加護病房治療，診斷為「頸椎多發骨折，頸髓損傷伴截癱」，需花費共約300多萬元（約新台幣1300萬元）治療，於是希望向狗主人索賠。

然而，警方至今尚未尋得該狗進入廠房的證據，狗主人也未現身承認責任。張雲將整幢樓超過10戶人告上法庭。

▲▼ 天降大狗 。（圖／看看新聞）

▲無辜的張雲如今是高位癱瘓，生活難以自理  。（圖／看看新聞）

廣州市白雲區人民法院5日上午作出一審判決，本案中，張雲受害係因狗從建築物公共區域3樓天台墜落所致，但現有證據無法確定實際侵權人或犬只實際管理人。

判決指出，被告蔡某作為案涉建築物的出租人，被告廣州煌某公司作為天台區域的實際使用人，均負有安全保障義務，以防範、制止高空拋、墜物等侵權行為的發生。

法院認為，兩名管理人並無採取相應安全防範措施，造成狗隻能夠任意出入天台後墜落，導致張雲人身損害，依照《民法典》第一千一百九十八條之規定，應當承擔違反安全保障義務致人損害的侵權責任，遂作出上述判決，賠償受害人共計1173830.71元。

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