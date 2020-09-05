天降「健身鐵球」砸死女嬰！「尋兇」4年　整樓住戶被判罰1萬2

▲四川天降鐵球砸死女嬰。（圖／取自封面新聞）

記者陳政錄／綜合報導

近日，大陸四川遂寧宣判了首個「高空墜物」致人死亡案例，為2016年一名女嬰在街上，遭從天而降的鐵球砸傷，經搶救無效死亡，由於警方時隔四年仍無法找到加害者，法院判賠事發地整棟樓住戶每戶須賠償人民幣3000元，約合新台幣1萬2880元。

該案發生於2016年11月11日，四川遂寧油坊中街，當時李女士推著嬰兒車，帶還不滿一雖的女兒回家，行經人行道時，一個健身用鐵球從天而降，正好砸中女嬰。

根據遂寧市船山區人民法院審理資料，女嬰被砸中時昏迷不醒，沒有知覺，送到醫院治療後，於當晚經搶救無效，不幸離世；事發後，李女士四處懇求知情人士告知線索，還張貼「尋兇」廣告，希望能找到鐵球主人，給孩子一個交代，但一無所獲。

▲李女士張貼尋兇告示。（圖／取自封面新聞）

《封面新聞》報導，警坊成立調查組後，調取監控畫面、逐戶拜訪事發地社區，但久久未能找到拋物者，傷心欲絕的李女士將整棟樓的住戶都起訴至法院，要求賠償，一方面也希望有知情人積極向警方提供線索。

今年8月24日，時隔近四年後，遂寧市船山區人民法院做出宣判，該庭審理認為，該樓棟的所有業主包括底層門面的經營者，均有可能成為實施侵權行為的加害人，除家中確實調查無人居住的住戶外，其住戶每戶賠償人民幣3000元。

事實上，「高空拋物」近年已因危險係數大，成為大陸治理社會風氣的重點整頓項目之一，以北京為例，去年底審議《北京市文明行為促進條例》，其中就包括要對隨地吐痰、高空拋物等行為加重處罰，另今年兩會期間，大陸全國人大通過的《民法典》，內容也重點提及對此行為的規範。

法院認為，原告主張的損失79萬2488.48元人民幣，由於侵權責任法第八十七條適用補償原則，本院綜合考慮以下因素確定：承擔補償的業主或房屋使用人數量，戶均分攤的金額、兼顧賠償能力等，最終法院酌情確定每戶賠償3000元人民幣。

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