豪宅區「空拋菸灰杯」砸中3月女嬰！　警排查200戶無人承認

▲女嬰被天降異物砸中。（圖／翻攝自錢江晚報，下同）

記者鄭思楠／綜合報導

「小孫女哇哇哭，我都不知道該怎麼辦。」儘管已經8天過去了，但一提起那個「從天而降」菸灰杯，住在杭州錢塘新區河莊街道琅琴灣小區的施阿姨還是有些後怕。施阿姨一家是本地人，搬進這個社區3年不到。12日，原本是孫女出生百天的好日子，一家人打算帶寶寶去拍一套寫真做紀念，可誰沒想到，那天一大早，一只從天而降的菸灰杯，打亂了計劃。

據《錢江晚報》報導，持續晴熱，趁著大清早天涼快，12日一大早，施阿姨就帶著3個多月大的孫女到社區裡散步。她把嬰兒車停在步道邊，自己則坐在公共座椅上逗嬰兒車裡的孫女玩。

下秒意外發生了。「我就看見一個白影從眼前劃過，沒過1秒，孫女就大哭起來，」施阿姨再一看，孫女的嬰兒車裡已經髒兮兮的了，車裡、寶寶的身上都濕了，旁邊還散落著幾個菸頭和衛生紙。

她一把將哇哇大哭的孫女抱進懷裡，然後給其他家人打電話。隨後，一家人報警，管委會也趕到了現場。一家人仔細查看後，發現孩子左手的手臂位置有一圈紅紅的印子。

孩子馬上被送去了醫院，幸好，經檢查，只是肌肉組織有所損傷，手臂上腫起了一大塊淤青，其他無大礙。但是，一家人後怕不已，「我女兒才3個月，被一個菸灰杯砸了，手臂上現在都還有淤青，我真的嚇得整個人都軟了，萬一砸在胸口砸在頭上呢，」孩子的媽媽說。

事發社區為琅琴灣小區，是2016年交房的，2017年下半年大量住戶開始入住。事情發生後，當地河莊派出所第一時間進行了取證。同時，琅琴灣小區管委會杭州久安管委會服務有限公司的工作人員也對這一高空拋物事件進行了掃樓排查，重點排查事發地點附3幢200戶左右的住戶。

「一棟有25層，我們挨家挨戶敲門問的，能進門的都進門了，但是沒有人承認。」管委會主任趙紅偉無奈表示，工作人員上門問有沒有抽菸的，還看了下家裡菸灰杯的情況，「砸到寶寶那個杯子裡的菸是白沙牌的。」

由於找不到肇事者，社區印了200多張通知單，貼在電梯、打樓以及每家每戶的門口，希望社區住戶提供線索，也希望當事人主動站出來。

社區設有廣播，管委會在早晚上班高峰的時間裡循環播放高空拋物危害宣傳，並且對3幢樓的每家每戶都進行了多次的提醒和告知。但截至20日，8天過去了，事情並無進展，肇事者依然沒有找到。

如今，寶寶小臂上的淤青已經淡了許多，基本恢復了。媽媽慶幸之餘，還是很心疼，「才3個月的寶寶啊，突然就發生這種事，我們的樓和公共椅子之間距離還挺寬的，當時風也不大，那個扔菸灰杯的人是不是很用力扔出來的？」

她說，並不想要賠償，只是希望找到肇事者，聽到一聲道歉，「寶寶幸運，沒出大事，我們也不想追究，但高空拋物的行為太危險了，一定要讓大家都知道這個危險性，也希望肇事者能向我們道個歉。」

►戴口罩也要記得保養