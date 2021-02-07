快訊／國家級警報14連發！民眾半夜嚇爆「怎麼了」　氣象局回應了

▲國家級警報14連發。（合成圖／氣象局、ETtoday攝）



記者董美琪／綜合報導

台灣7日凌晨1時36分發生規模6.1有感地震，地震震央位於宜蘭縣政府東方85.1公里（東部海域），地震深度112公里，最大震度4級。不過這次國家級警報不但比地震提早先發出，還連發14次。讓許多民眾上網直說「比地震還驚人！」對此，氣象局也回應了。

凌晨地震發生後，民眾手機的國家警報狂響，氣象局局長鄭明典也在臉書po出震度照，一些網友紛紛在底下留言，「這次真的是地震前就響起，變更快速了，是因為深夜時段才比較多封」、「沒被搖醒卻被警報聲嚇死」、「這次先響後震，只是這次響好久。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，氣象局地震測報中心還不清楚警報為何突然密集發布，將會檢查細胞簡訊是否出了問題，擇日再對外說明。

【 第012號 #顯著有感地震 #地震報告 】

發震時間：110年02月07日01時36分03秒

震央位置：北緯24.66° 東經122.6°

震源深度：112公里

芮氏規模：6.1

相對位置：宜蘭縣政府東方 85.1 公里 (位於臺灣東部海域)



各地震度級：

● 宜蘭縣地區最大震度4級

4級：武塔

3級：蘇澳、宜蘭市、冬山、南澳、澳花、牛鬥、南山

2級：頭城、內城、大同、龜山島

● 苗栗縣地區最大震度4級

4級：苗栗市

2級：南庄、竹南

1級：三義、鯉魚潭

● 花蓮縣地區最大震度3級

3級：和平、太魯閣、西寶

2級：花蓮市、鹽寮、銅門、水璉、磯崎、西林、光復

1級：秀林、紅葉、玉里、富里

● 新北市地區最大震度3級

3級：烏來、新店

2級：新北市、石門、五股

1級：三貂角、雙溪

● 桃園市地區最大震度3級

3級：三光、桃園市、新屋

2級：中壢

● 新竹縣地區最大震度3級

3級：關西、五峰、竹東

2級：峨眉、竹北市

● 新竹市地區最大震度3級

3級：新竹市

● 臺北市地區最大震度2級

2級：木柵、臺北市、信義區

1級：陽明山

● 臺中市地區最大震度2級

2級：梨山、德基、烏石坑、梧棲

1級：大甲、臺中市、霧峰

● 南投縣地區最大震度2級

2級：合歡山、奧萬大、國姓、竹山、信義鄉

1級：埔里、日月潭、魚池、名間、南投市

● 臺東縣地區最大震度2級

2級：成功、長濱、東河、蘭嶼

1級：海端、池上、利稻、綠島、臺東市

● 彰化縣地區最大震度2級

2級：彰化市、大城、員林

● 雲林縣地區最大震度2級

2級：草嶺、土庫、斗六市、水林

1級：古坑

● 嘉義縣地區最大震度2級

2級：民雄

1級：阿里山、義竹

● 基隆市地區最大震度1級

1級：基隆市

● 高雄市地區最大震度1級

1級：桃源、旗山

● 嘉義市地區最大震度1級

1級：嘉義市

● 臺南市地區最大震度1級

1級：善化、新化、佳里、七股