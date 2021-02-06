罷捷55261同意票　王淺秋：小蝦米對大鯨魚！雖敗猶榮





▲王淺秋。（資料照／記者張一中攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對罷捷失敗，高雄市前新聞局長王淺秋6日表示，就得票數來看，在高雄市長補選時，陳其邁拿下671804與李眉蓁的248478，民進黨在這一戰全力動員，地方議員加碼催票，藍營是小蝦米對大鯨魚，拿下這樣的成績，已經是雖敗猶榮。

對於高雄市議員黃捷罷免案，選委會在鳳山設了228個投開票所，下午4時投票截止之後開始計票，高雄市議員黃捷罷免案不同意票65391票、同意票55261票，差距10130票，不同意票較同意票多出9864票，確定罷捷失敗。

對此，王淺秋晚間表示，對於國民黨來講，同意票數不等於藍營支持度，還要加上對蔡英文不同意、對民進黨的不信任氛圍已經有回溫，罷免案雖然沒過關，但以是雖敗猶榮的結果。尤其在板塊上，鳳山區基本盤綠大於藍，罷捷團體如同小蝦米對大鯨魚。

至於國民黨中央在這一戰是否冷處理？王淺秋認為，最後確實感受到黨部不希望藍綠對決的氣氛不斷升高、走向極端，但相較於民進黨，從總統蔡英文到地方，主流到側翼全部傾巢而出，還盼黨中央未來在其他戰役能多幫一分力。

黃捷在開票後出面表示，一個多月來，造成很多紛擾，她說聲抱歉，接近過年了，本來應該歡喜迎接新年，卻有額外紛擾，她再次抱歉，鳳山也寫下獨一無二的民主歷史，這2年投下4次選票，每張都有意義，感謝有智慧的鳳山鄉親。報復性罷免，仇恨氛圍蔓延，大家以行動止住仇恨、報復，她也為面臨罷免案的市議員高閔琳加油，強調「鳳山守住，岡山也要守住」。