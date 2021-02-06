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蔡瑞珊分享「開書店的秘密」：問自己身邊想圍繞什麼樣的人

▲▼青鳥書店創辦人蔡瑞珊曾宣告「不會放棄繼續開書店」 。（圖／青鳥書店提供）

▲青鳥書店創辦人蔡瑞珊分享開書店的秘密。（資料圖／青鳥書店提供）

記者林育綾／台北報導

青鳥書店創辦人蔡瑞珊今（6）日在講座分享「開書店的秘密」，提到當初決定開書店不是著重在「一個月賺多少」，而是「希望自己身邊圍繞什麼樣的人」。由於過去在電視台，身邊充滿鬥爭，開書店以後，接觸的都是出版社、編輯、讀者、愛書的人，一起共創更有意義性的日子，而且很純粹，是她非常喜歡的生活。

▲▼青鳥書店創辦人蔡瑞珊。（圖／青鳥提供）

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▲蔡瑞珊分享「開書店的秘密」，提到問過自己「希望身邊圍繞什麼樣的人？」（圖／青鳥提供）

在書店不斷熄燈的年代，青鳥逐步擴張，目前擁有5間常態經營的書店，也讓外界十分好奇她的創業策略。蔡瑞珊乾脆以「關於開書店的秘密」為題，在「VERSE mini Book Fair 新春小市集」活動講座分享，坦承其實賣書仍會賠錢，因此也發想許多活動和企劃來維持，至於一間書店能夠繼續生存，往往靠的是讀者有多大的決心一起維持。

她也提到，自己在設法說服創投公司時，也省思了內心的初衷，會做出「開書店」這個選擇，不是著重在「一個月賺多少」，而是「希望自己的生活和身邊圍繞什麼樣的人？」

蔡瑞珊透露，自己大約30歲前後在電視圈從事業務，身邊圍繞的都是思考著「如何鬥爭」的人，當團隊裡一個人準備離開，其他人就是想著如何搶他的客戶；甚至還有主播偷藏彼此化妝箱、互相陷害的戲碼真實上演，讓她開始問自己，「為什麼人生要把力氣耗在攻擊別人？」

▲▼《武漢封城日記》出版秘辛！聯經出版社總經理陳芝宇、主編黃淑真受邀直播分享，與青鳥書店創辦人蔡瑞珊、總顧問張鐵志對談。（圖／青鳥書店提供）

▲蔡瑞珊（左1）提到，開書店以後身邊圍繞的人都很純粹，是她喜歡的生活。（圖／青鳥書店提供）

開書店以後，接觸的都是出版社、編輯、讀者、愛書的人，「不愛書的人，不會來找我」，身邊因此圍繞著許多能交流想法、讓生活變得更有質感的人們，一起共創更有意義性的日子，而且很純粹，是她非常喜歡的生活。包括如今的合作夥伴、《VERSE》雜誌創辦人張鐵志，也是影響她非常多的人。

▲▼森大青鳥書店，VERSE。（圖／記者林育綾攝）

▲一間書店能夠繼續生存，往往靠的是讀者有多大的決心一起維持。（圖／記者林育綾攝）

而她也樂於以書店為基地，作為一個實驗家和觀察者，跟環境共同變化。以森大青鳥書店為例，她提到擺在1樓的書因為無人看管，難免會遭到偷竊，而每個月她都會數少了幾本，「看一看這個月能不能比上個月好一點」，而偷書的人若讀了幾本書，「會不會有一天拿起一本書，上樓來跟我結帳，而且不會問我有沒有打折。」

更舉例當時和平青鳥書店開幕時，附近本來有一位阿嬤跑來吹冷氣、坐在沙發上摳腳，穿得也有點邋遢；但幾天後，阿嬤從此穿戴得非常整齊漂亮來逛書店，甚至主動說要當書店裡的「糾察隊」，這就是一間書店帶來潛移默化的改變，「書店的魅力，讓你愛上它之後，就不想出去了」。

如今蔡瑞珊也預告，青鳥今年還會再開新書店，細節未來確定會再公佈。

▲▼大稻埕新開書店「青鳥居所」,書店內觀及青鳥書店創辦人蔡瑞珊。（圖／記者呂佳賢攝）

▲大稻埕「青鳥居所」掛著旗幟，鼓勵大家「來書店，請帶走一本書」。（圖／記者呂佳賢攝）

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