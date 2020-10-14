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台北唯一森林書店！森大青鳥10/17正式開幕　5場講座陣容一次看

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▲▼森大青鳥10/17開幕。（圖／朱逸文提供）

▲台北唯一可以看見森林的書店「森大青鳥」歷經一個多月試營運，將於10月17日正式開幕。（圖／朱逸文提供）

記者林育綾／台北報導

台北唯一可以看見森林的書店「森大青鳥」歷經一個多月試營運，將於10月17日正式開幕，書店座落於大安森林公園旁，擁有近百坪（98.91坪）空間，選書主打以「自然生態」為主題，開幕當天5場馬拉松講座，邀請許悔之、吳書原、李霽、江致潔、許正一，及年輕一代詩人陳德倫、邱楷庭，還有核心團隊張鐵志、何承育與蔡瑞珊揭開序幕，邀請讀者「在書店閱讀一座森林」。

▲▼森大青鳥10/17開幕。（圖／朱逸文提供）

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▲「森大青鳥」是以自然生態為主題的「自然書店」。（圖／朱逸文提供）

在書店一間間熄燈的時代，青鳥文化制作展開第5間常態書店「森大青鳥」，與勤美璞真文化藝術基金會合作，改造原址「真書軒」，以自然永續與生活哲學為核心，書店也附設咖啡餐館，藉由「自然人文」類選書，加上未來將舉行的「老派讀書會」、「走讀大安森林公園」等活動，成為人們走進書店、走向森林的思潮新據點。

▲「森大青鳥」近百坪空間預計陳列4千冊書，以自然、生態、植物及相關人文思潮來規劃選書、講座和活動。（圖／朱逸文提供）

10/17森大青鳥開幕系列活動，首場活動於上午10點正式展開，由青鳥文化制作執行長蔡瑞珊擔任引言人及主持人，青鳥文化制作總顧問暨《VERSE》雜誌社長張鐵志、勤美璞真文化藝術基金會暨勤美學執行長何承育，以「走進閱讀森林」為題揭開序幕。

張鐵志表示，「這個森林是具體的，這個森林也是一座知識的森林。」森大青鳥將會連結對面的大安森林生態公園，與苗栗的勤美學森大，帶讀者感受森林現場，重新認識台灣這片土地上自然的美好。

▲▼森大青鳥10/17開幕。（圖／青鳥提供）

▲森大青鳥10/17開幕，邀請多位名家開啟5場馬拉松講座。（圖／青鳥提供）

當天也邀請詩壇名家許悔之、2017年台北詩歌節首獎青年得主陳德倫、邱楷庭，進行跨世代對談。許悔之將率先朗讀為林文月和蔣勳作品所書寫的詩詞，而兩位青年創作者緊接在後，結合行為表演藝術與特殊媒材，和現場民眾進行互動式表演，重新演繹得獎作品《樹說》，在文字與律動之中，打開與自然對話的感官之門。

▲▼森大青鳥10/17開幕。（圖／BLACK TAILORS提供）

▲森大青鳥10/17開幕將有BLACK TAILORS植物花草標本策展。（圖／BLACK TAILORS提供）

森大青鳥在試營運期間也推出買書送咖啡的「陪伴買書人」活動，以及與《有肉》植栽品牌合作的買書兌換盆栽，活動將至10/17截止。而17日正式開幕當天，也將有BLACK TAILORS植物花草標本策展、花草藝術彩繪刺青的體驗，提供給購書的消費者。

▲▼森大青鳥10/17開幕。（圖／BLACK TAILORS提供）

▲當天也有花草藝術彩繪刺青體驗。（圖／BLACK TAILORS提供）

森大青鳥開幕活動｜在書店閱讀一座森林
活動時間｜2020.10.17(六) 10：00開始
活動地點｜台北市信義路三段59號2樓
交通資訊｜大安森林公園捷運站6號出口，左後方走30秒
報名連結｜https://www.surveycake.com/s/YPVby
更多資訊｜https://www.facebook.com/theforestbigbleubook/

森大青鳥開幕講座
走進閱讀森林：張鐵志 X 何承育
為自然寫詩：許悔之X陳德倫Ｘ邱楷庭
植物如何在都市撒野：吳書原 X 李霽
與自然共生的音樂創作：江致潔
從都市叢林看風土/孕育萬物的地下經濟學：許正一

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