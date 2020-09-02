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台北最美森林書店！「森大青鳥」試營運　百坪空間與大安森林公園共生息

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▲▼台北最美森林書店！「森大青鳥」試營運　百坪空間與大安森林公園共生息。（圖／朱逸文攝／森大青鳥提供）

▲台北最美森林書店！「森大青鳥」試營運，百坪空間與大安森林公園共生息。（圖／朱逸文攝／森大青鳥提供）

記者林育綾／台北報導

台北唯一可以看見森林的書店「森大青鳥」在9月1日起試營運，預計10月17日正式開幕，書店座落於大安森林公園旁，擁有近百坪（98.91坪）空間，選書主打以自然生態為主題的「自然書店」，未來將時常舉辦生態、森林讀書會、老派讀書會等活動，也希望跟大安森林公園共生共息。

▲▼台北最美森林書店！「森大青鳥」試營運　百坪空間與大安森林公園共生息。（圖／朱逸文攝／森大青鳥提供）

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▲▼「森大青鳥」定位是以自然生態為主題的「自然書店」。（圖／朱逸文攝／森大青鳥提供）

▲▼台北最美森林書店！「森大青鳥」試營運　百坪空間與大安森林公園共生息。（圖／朱逸文攝／森大青鳥提供）

「森大青鳥」書店原址為「真書軒」，如今轉由由青鳥書店與勤美基金會合作接手，成為一間以自然生態為主題的「自然書店」，將以自然、生態、植物及相關人文思潮來規劃選書、講座和活動，近百坪空間預計陳列4千冊書，尤其將會連結鄰近的「大安森林生態公園」與苗栗的「勤美學/森大」，期望帶讀者走入與感受森林現場，重新認識台灣這片土地上自然的美好。

▲▼台北最美森林書店！「森大青鳥」試營運　百坪空間與大安森林公園共生息。（圖／朱逸文攝／森大青鳥提供）

▲▼近百坪空間預計陳列4千冊書，將以自然、生態、植物及相關人文思潮來規劃選書、講座和活動。（圖／朱逸文攝／森大青鳥提供）

▲▼台北最美森林書店！「森大青鳥」試營運　百坪空間與大安森林公園共生息。（圖／朱逸文攝／森大青鳥提供）

試營運首日，森大青鳥的人潮絡繹不絕，青鳥創辦人蔡瑞珊提到，上午一群在大安森林公園的健行客，看到招牌換了，就擠在門口然後上樓，除了買書也談了將來包場的可能性。由於定位是「自然書店」，希望跟大安森林公園共生共息，成為居民生活中的理所當然，能享受公園綠意及閱讀，進行一場知識與走讀之旅。

▲▼台北最美森林書店！「森大青鳥」試營運　百坪空間與大安森林公園共生息。（圖／朱逸文攝／森大青鳥提供）

▲▼近百坪空間預計陳列4千冊書，將以自然、生態、植物及相關人文思潮來規劃選書、講座和活動。（圖／朱逸文攝／森大青鳥提供）

▲▼台北最美森林書店！「森大青鳥」試營運　百坪空間與大安森林公園共生息。（圖／朱逸文攝／森大青鳥提供）

森大青鳥書店目前為試營運，預計10月17日正式開幕，也著手舉行「閱讀自然生活節」活動，詳情會在日後公佈。未來每月將舉辦自然、生態、森林為主題的讀書會或講座，還有「走讀大安森林公園」活動，也邀請台北市野鳥協會共同舉辦「閱讀飛翔講座」規劃系列的鳥類專題講座。另外也與職人工藝合作「手作工坊」、與各大出版社舉辦新書講座，更有「老派讀書會」以文化沙龍的方式進行，並對書本做深度的導讀。

▲▼台北最美森林書店！「森大青鳥」試營運　百坪空間與大安森林公園共生息。（圖／朱逸文攝／森大青鳥提供）

▲▼森大青鳥書店目前為試營運，預計10月17日正式開幕。（圖／朱逸文攝／森大青鳥提供）

▲▼台北最美森林書店！「森大青鳥」試營運　百坪空間與大安森林公園共生息。（圖／朱逸文攝／森大青鳥提供）

森大青鳥書店
地址：台北市信義路三段59號2樓
臉書：森大青鳥
9月1日起試營運，10月17日正式開幕

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