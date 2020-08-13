　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台北唯一可看見森林的書店！自然生態主題「森大青鳥」9/1開幕　

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼台北唯一可看見森林的書店！「森大青鳥」座落於大安森林公園9/1開幕。（圖／青鳥制作提供）

▲台北唯一可看見森林的書店！「森大青鳥」座落於大安森林公園9/1開幕。（圖／青鳥提供）

記者林育綾／台北報導

原座落於台北大安森林公園的「真書軒」將營運至8月16日下午4點，之後轉由青鳥書店與勤美基金會合作接手，將以「森大青鳥」之名，成為一間以自然生態為主題的「自然書店」，也是台北唯一可以看見森林的書店，還會定期舉辦生態、森林讀書會、老派讀書會等活動，預計9月1日起試營運。

▲▼台北唯一可看見森林的書店！「森大青鳥」座落於大安森林公園9/1開幕。（圖／青鳥制作提供）

請繼續往下閱讀...

▲「森大青鳥」將成為一間自然生態為主題的書店，照片為目前真書軒現況。（圖／青鳥提供）

青鳥書店成立5年來，以閱讀為主題進行各種企畫，也陸續開立關於設計風格、人文歷史、劇場藝術、南方學等為主題的4間常態書店，座落在台北華山、大稻埕、四四南村、屏東孫立人將軍行館等處。今年夏天與勤美基金會合作「森大青鳥」，也是青鳥第5間書店。

森大青鳥團隊提到，坐在書店能眺望眼前整片大安森林公園，這裡1932年時是7號公園預定地，1949年後的這裡變身為「1800戶的眷村」。1994年這裡承載著台北城裡生態最多元的自然公園，窗景之外，松鼠攀爬樹林、鳥群成群飛翔，不僅是擁有64種脊椎動物的大草原，當中還包含4種保育類動物、6種台灣特有種，自然一覽無，還有一座可容納900人的森林音樂舞台。

▲▼台北唯一可看見森林的書店！「森大青鳥」座落於大安森林公園9/1開幕。（圖／青鳥制作提供）

▲▼坐在書店能眺望眼前整片大安森林公園。照片為目前真書軒現況。（圖／青鳥提供）

▲▼台北唯一可看見森林的書店！「森大青鳥」座落於大安森林公園9/1開幕。（圖／青鳥制作提供）

未來森大青鳥將以「自然書店」為主要定位，也就是將以自然、生態、植物及相關人文思潮來規劃選書、講座和活動，尤其將會連結對面的「大安森林生態公園」與苗栗的「勤美學/森大」，帶讀者走入與感受森林現場，重新認識台灣這片土地上自然的美好。

每月將舉辦自然、生態、森林為主題的讀書會或講座，還有「走讀大安森林公園」活動，也邀請台北市野鳥協會共同舉辦「閱讀飛翔講座」規劃系列的鳥類專題講座。還有與職人工藝合作「手作工坊」、與各大出版社舉辦新書講座，更有「老派讀書會」以文化沙龍的方式進行，並對書本做深度的導讀。森大青鳥書店預計9月1日開幕試營運，將舉行「閱讀自然生活節」活動，詳情會在日後公佈。

▲▼台北唯一可看見森林的書店！「森大青鳥」座落於大安森林公園9/1開幕。（圖／青鳥制作提供）

▲未來森大青鳥將以「自然書店」為主要定位，以自然、生態、植物及相關人文思潮來規劃選書、講座和活動。（圖／青鳥提供）

真書軒／營運至2020年8月16日 10:00~16:00
森大青鳥／2020年9月1日起試營運
地址：台北市信義路三段59號2樓

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢

ET快訊
山老鼠殘忍吃掉「台灣黑熊」！警偵辦見骸骨嚇傻
「口罩20大銷售通路」一次看！　粉紫戀愛系今19點開賣
快訊／下班注意！雨區擴大　雙北等10縣市大雨特報
前參謀總長女兒不爽沒分到北市房產！帶兒換鎖住進去下場慘了
美廉社5萬盒口罩跑哪去？她直擊「店長秒搶100名額」曝1神招
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

猛男半年約砲50女...尿道流黃綠濃汁！他「身中雙鏢」淡回：社會在走早晚遇到

花東3天2夜當司機！累炸補眠...被公主們笑「你好廢哦」　他神反擊被讚爆

士林夜市吃牛排！他嚇壞「紅茶藏怪味」　內行揭2暗黑原因：越甜越可怕

「火山灰低壓」接近！明後2天午後雷雨彈熱區曝　可能一路下到晚上

落實共享精神！「村落之聲」臉書徵文　8/15從講座探索城市

快訊／下班注意！大雨特報範圍擴大　北北基等10縣市防雷擊、強陣風

2020精饌米獎「台東池上米」成大贏家！專家揭歷屆得獎米年營業額增25%

「口罩20大銷售通路」懶人包！　大樹藥局「粉紫戀愛系」今19點開賣

台灣學生計算機年會疫情中舉行　廠商力贊防疫物資全台171所學校

「和平分手」的前任寄喜帖！他9成機率會參加　網搖頭：浪費錢

直播賣2880福袋...稱「萬元黃金」 民眾想退貨遭拒怒：價值才500元

羅霈穎靈堂前唱《生日快樂》：我們愛妳！　擲10多次聖筊...Makiyo「感覺羅姐真的在」

「蛋糕內餡顏色」揭曉寶寶性別！準姊姊咬下後變臉：我先靜一靜

美國超強5歲男孩認出32國國旗　見青天白日滿地紅秒喊：臺灣！

時下流行語vs.七八年級生流行語 「咩噗」無厘頭用法...他：我咩噗噗

《我的婆婆》 鍾欣凌心疼孫女哭了　王少偉下跪道歉認錯...沒想到結局逆轉

汽機車注意！環保署推超音照相　噪音超標恐遭罰1800元至3600元

羅霈穎60歲冥誕好友齊聚辦趴　于美人：用她喜歡方式懷念她

「藝Fun券2.0」加發60萬份！　8月底開放註冊符3資格都可申請

超有愛！水獺睡前「男友式」抱貓 雙手環繞露甜笑...爸：沒牠會失眠

猛男半年約砲50女...尿道流黃綠濃汁！他「身中雙鏢」淡回：社會在走早晚遇到

花東3天2夜當司機！累炸補眠...被公主們笑「你好廢哦」　他神反擊被讚爆

士林夜市吃牛排！他嚇壞「紅茶藏怪味」　內行揭2暗黑原因：越甜越可怕

「火山灰低壓」接近！明後2天午後雷雨彈熱區曝　可能一路下到晚上

落實共享精神！「村落之聲」臉書徵文　8/15從講座探索城市

快訊／下班注意！大雨特報範圍擴大　北北基等10縣市防雷擊、強陣風

2020精饌米獎「台東池上米」成大贏家！專家揭歷屆得獎米年營業額增25%

「口罩20大銷售通路」懶人包！　大樹藥局「粉紫戀愛系」今19點開賣

台灣學生計算機年會疫情中舉行　廠商力贊防疫物資全台171所學校

「和平分手」的前任寄喜帖！他9成機率會參加　網搖頭：浪費錢

IKEA小龍蝦回來了！「6大新菜色」威靈頓牛排、99元肉丸披薩

膽小汪下雨天不敢走路！　爸「打包」一手拎到公園放尿笑翻6千人

不斷更新／象獅先發出爐張志豪扛四棒 　蘇智傑打7棒　

台新金併購保德信人壽　中華信評確認評等展望「穩定」

快艇主帥讚獨行俠「史上最強進攻隊伍」　魯長老談首輪：很棒的對決

鈞興-KY第二季EPS達1.39元、季增29%　登近三季新高

中職／魏碩成完成初登場　王建民隔海關心恭喜

黎巴嫩議員「爆炸後首度會面」示威者怒敲座車　美特使抵貝魯特籲改革

SBL／九太後場雙核心成形　于煥亞新賽季回2號老本行

「60公尺山林滑水道」實景圖來了！40元起瘋玩北市雙樂園

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

生活熱門新聞

「藝Fun券2.0」8月底註冊內容曝光

美廉社口罩開門10分鐘售完！6點人潮排爆街口

長腿妹信義區亂丟垃圾　店家氣炸公布畫面

「閃電」台語怎麼念？老師傅曝正解

MIT也有假！連鎖藥妝遭爆賣「黑心口罩」

準無花果颱風關鍵一戰！路徑曝直逼台

獨／護理師中15.6億　清潔隊司機老公開口要「零用錢」

甩34kg肥肉！劉爾金「168斷食法」配3招

獨／護理師中15.6億　知情人士離奇車禍意識不清

7號颱「無花果」生成機率曝！

低壓對流噴發恐增強成颱風？　氣象局說話了曝影響時間

全台三大港口　存有53櫃硝酸銨

水上樂園噁男拉扯比基尼！「犯罪過程」全都錄

陳清景疑洩天機撞車重傷　命學專家：不幸的巧合

更多熱門

相關新聞

台南近2萬筆土地找嘸繼承人　面積如46個大安森林公園

台南近2萬筆土地找嘸繼承人　面積如46個大安森林公園

大部分人對自己名下有什麼都很清楚，但是「該繼承」的房地卻未必了解，台南市地政局就指出，今年度就有接近2萬筆逾期未辦繼承列冊管理土地，若加上去年以來共有近10萬筆，面積更有46個大安森林公園大，其中也不乏位於市區的房地，若經列管15年無人聲請繼承登記，就將充公交由國產署辦理公開標售。

瑞安街行情被打壞　Jolin鄰居賣房慘賠1458萬

瑞安街行情被打壞　Jolin鄰居賣房慘賠1458萬

鳳頭蒼鷹直播中！網友樂當乾爸媽

鳳頭蒼鷹直播中！網友樂當乾爸媽

你家樓下要不要？殯葬業大安區開店遭抗議　業者：怎麼了嗎

你家樓下要不要？殯葬業大安區開店遭抗議　業者：怎麼了嗎

全淋濕！鳳頭蒼鷹展翅替寶遮雨　

全淋濕！鳳頭蒼鷹展翅替寶遮雨　

關鍵字：

森大青鳥青鳥書店大安森林公園蔡瑞珊

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

存款800萬「現金買500萬房」！網曝高手玩法

機車坐墊1個月毀三次　她扮柯南調監視器驚見兩凶手

台積電百人部隊　知情人士：陸企白挖了

接娃沒看到人！家長一找死在幼稚園園長車內

吳怡農「小11歲嫩女友」　超狂背景曝光

「藝Fun券2.0」8月底註冊內容曝光

澎恰恰找地下錢莊借5000萬！他曝「被30小弟伺候」下場

美廉社口罩開門10分鐘售完！6點人潮排爆街口

長腿妹信義區亂丟垃圾　店家氣炸公布畫面

新竹媽砸2300元買MIT口罩　一查結果驚人

傳這群人不合解散！團員哭曝10年私密心聲

小鐘摩鐵開房「《玩很大》女神濕身按摩」

丫頭鞋子放門口越變越少！

羅霈穎冥誕「靈堂放電音」17好友跳舞開趴　禮儀公司：第一次遇到！

「閃電」台語怎麼念？老師傅曝正解

更多

最夯影音

更多
直播賣2880福袋...稱「萬元黃金」 民眾想退貨遭拒怒：價值才500元

直播賣2880福袋...稱「萬元黃金」 民眾想退貨遭拒怒：價值才500元
羅霈穎靈堂前唱《生日快樂》：我們愛妳！　擲10多次聖筊...Makiyo「感覺羅姐真的在」

羅霈穎靈堂前唱《生日快樂》：我們愛妳！　擲10多次聖筊...Makiyo「感覺羅姐真的在」

「蛋糕內餡顏色」揭曉寶寶性別！準姊姊咬下後變臉：我先靜一靜

「蛋糕內餡顏色」揭曉寶寶性別！準姊姊咬下後變臉：我先靜一靜

美國超強5歲男孩認出32國國旗　見青天白日滿地紅秒喊：臺灣！

美國超強5歲男孩認出32國國旗　見青天白日滿地紅秒喊：臺灣！

時下流行語vs.七八年級生流行語 「咩噗」無厘頭用法...他：我咩噗噗

時下流行語vs.七八年級生流行語 「咩噗」無厘頭用法...他：我咩噗噗

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面