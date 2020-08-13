台北唯一可看見森林的書店！自然生態主題「森大青鳥」9/1開幕　

▲台北唯一可看見森林的書店！「森大青鳥」座落於大安森林公園9/1開幕。（圖／青鳥提供）

記者林育綾／台北報導

原座落於台北大安森林公園的「真書軒」將營運至8月16日下午4點，之後轉由青鳥書店與勤美基金會合作接手，將以「森大青鳥」之名，成為一間以自然生態為主題的「自然書店」，也是台北唯一可以看見森林的書店，還會定期舉辦生態、森林讀書會、老派讀書會等活動，預計9月1日起試營運。

請繼續往下閱讀...

▲「森大青鳥」將成為一間自然生態為主題的書店，照片為目前真書軒現況。（圖／青鳥提供）



青鳥書店成立5年來，以閱讀為主題進行各種企畫，也陸續開立關於設計風格、人文歷史、劇場藝術、南方學等為主題的4間常態書店，座落在台北華山、大稻埕、四四南村、屏東孫立人將軍行館等處。今年夏天與勤美基金會合作「森大青鳥」，也是青鳥第5間書店。

森大青鳥團隊提到，坐在書店能眺望眼前整片大安森林公園，這裡1932年時是7號公園預定地，1949年後的這裡變身為「1800戶的眷村」。1994年這裡承載著台北城裡生態最多元的自然公園，窗景之外，松鼠攀爬樹林、鳥群成群飛翔，不僅是擁有64種脊椎動物的大草原，當中還包含4種保育類動物、6種台灣特有種，自然一覽無，還有一座可容納900人的森林音樂舞台。

▲▼坐在書店能眺望眼前整片大安森林公園。照片為目前真書軒現況。（圖／青鳥提供）

未來森大青鳥將以「自然書店」為主要定位，也就是將以自然、生態、植物及相關人文思潮來規劃選書、講座和活動，尤其將會連結對面的「大安森林生態公園」與苗栗的「勤美學/森大」，帶讀者走入與感受森林現場，重新認識台灣這片土地上自然的美好。

每月將舉辦自然、生態、森林為主題的讀書會或講座，還有「走讀大安森林公園」活動，也邀請台北市野鳥協會共同舉辦「閱讀飛翔講座」規劃系列的鳥類專題講座。還有與職人工藝合作「手作工坊」、與各大出版社舉辦新書講座，更有「老派讀書會」以文化沙龍的方式進行，並對書本做深度的導讀。森大青鳥書店預計9月1日開幕試營運，將舉行「閱讀自然生活節」活動，詳情會在日後公佈。

▲未來森大青鳥將以「自然書店」為主要定位，以自然、生態、植物及相關人文思潮來規劃選書、講座和活動。（圖／青鳥提供）

真書軒／營運至2020年8月16日 10:00~16:00

森大青鳥／2020年9月1日起試營運

地址：台北市信義路三段59號2樓