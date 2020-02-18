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和平青鳥書店268天畫下句點！願改變未來讀者「致我們終將逝去的壞習慣」

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▲▼ 和平青鳥書店268天畫下句點！願改變未來讀者「致我們終將逝去的壞習慣」。（圖／青鳥書店提供）

▲和平青鳥書店陪伴讀者268天，在2020年2月16日畫下句點。（圖／青鳥書店提供）

編按：和平青鳥在2019年5月25日開幕，就預告是一間「會消失的書店」，最終在2020年2月16日熄燈。268天舉辦了60場人文講座，賣出近1萬本書，累計20多萬人次到訪，獲得1個國際大獎。期間引發許多話題，也面臨許多意想不到的挑戰，青鳥書店創辦人蔡瑞珊在和平青鳥最後一日，在個人臉書寫下了文字「致我們終將逝去的壞習慣」，期盼和平青鳥雖然消失，卻留下永恆的價值，改變了未來讀者的心態，能夠更珍惜書本 。

▲▼ 和平青鳥書店268天畫下句點！願改變未來讀者「致我們終將逝去的壞習慣」。（圖／青鳥書店提供）

▲和平青鳥書店陪伴讀者268天畫下句點。（圖／青鳥書店提供）

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文／蔡瑞珊（青鳥書店創辦人）

致我們終將逝去的壞習慣

和平青鳥最後一日，一如往常。

今天早上到和平青鳥報到，我先在附近的和平豆漿店買了炭烤燒餅，接著走進書店，首先巡視二樓，然後開始整理李明璁老師的書。

他的書從開幕第一天就放在這裡，連同蘇仰志放的「世界明明很大，你為什麼活得那麼小」燈箱一起，原本是非常美麗的書展，名稱叫做「無限延伸的書架」，用一種行動藝術的方式呈現明璁的私藏書籍。

當時有許多珍貴的藏品擺在一起，原子小金剛的巨幅海報、三絃琴、古董收音機，跟他製作過的書籍珍藏書封、自國外蒐藏回來的古籍、絕版雜誌，還有各式原版簽名書本，都在二樓的書櫃陪伴書店和讀者度過了268天。

但過程中卻有一些慘況發生，像是有讀者任意拿起來拍照，把書疊在一起當作墊腳石，脫下鞋子站在上面拍照，狀況不忍目睹，甚至燈箱也已經破裂。我也不知道該怎麼「說」這些讀者，書店是可以歸在服務業，在服務至上的觀念下，有個性的老闆只能留待自己的書店耍性子。

前一晚明璁關心書櫃非常焦急，我心也愧疚，只能一直嘆氣。我想到之前有個讀者，把我在青鳥居所的匾額「青鳥飛來」扛起來拍照，我當時氣到說不出話來。所以今日雖是最後一日，但一早我就是搬運展品⋯⋯

 搬運完後我坐在樹下，想著最後一日要做點什麼呢？ 奇怪，並沒有哀傷感。

接著鐵哥（張鐵志）來了，我問他說，我怎麼不哀傷呢？他說，Bob Dylan 有句話妳會喜歡：「He not busy being born is busy dying.」不是在忙著活著的人，就是在忙著死去⋯⋯

是耶，我們好像就是這樣的人，實在是沒有心情哀悼現在，我們等等各有一場講座，明璁也是，而明日一早清晨要搭最早班的高鐵去屏東，後天要談一個新書店的合作計畫，大後天還要在寒冷的早晨，晨起去爬山，且爬山規定的書本還沒開始讀。

但該被哀悼的是已破損的書跟展品。和平青鳥結束了，也有新的青鳥將會展開，就像今日來青鳥的讀者都是帶著微笑，他們帶了書走，讀了一本書，一定會再到下一間青鳥來。

世界明明很大，我想青鳥隨處都能夠飛行， 但希望和平青鳥改變了未來讀者的心態，能夠更珍惜書本。

▲▼ 和平青鳥書店268天畫下句點！願改變未來讀者「致我們終將逝去的壞習慣」。（圖／青鳥書店提供）

▲▼李明璁書櫃／蘇仰志燈箱（尚完好時照）。 Model：11（1歲6個月照）。（圖／青鳥書店創辦人蔡瑞珊提供）

▲▼ 和平青鳥書店268天畫下句點！願改變未來讀者「致我們終將逝去的壞習慣」。（圖／青鳥書店提供）

▲▼2/16熄燈前的榮耀！和平青鳥書店獲世界3大「德國iF設計獎」。（圖／翻攝自ifworlddesignguide.com）

▲熄燈前的榮耀！和平青鳥書店獲世界3大「德國iF設計獎」。（圖／翻攝自ifworlddesignguide.com）

▲▼ 和平青鳥書店268天畫下句點！願改變未來讀者「致我們終將逝去的壞習慣」。（圖／青鳥書店提供）

▲和平青鳥書店獲得「2020年德國iF設計獎」，青鳥書店創辦人蔡瑞珊與書店合影。（圖／青鳥書店提供）

＊本文經作者同意轉載，原文發表於蔡瑞珊個人臉書，未經同意禁止轉載。

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