和平青鳥書店268天畫下句點！願改變未來讀者「致我們終將逝去的壞習慣」

編按:和平青鳥在2019年5月25日開幕,就預告是一間「會消失的書店」,最終在2020年2月16日熄燈。268天舉辦了60場人文講座,賣出近1萬本書,累計20多萬人次到訪,獲得1個國際大獎。期間引發許多話題,也面臨許多意想不到的挑戰,青鳥書店創辦人蔡瑞珊在和平青鳥最後一日,在個人臉書寫下了文字「致我們終將逝去的壞習慣」,期盼和平青鳥雖然消失,卻留下永恆的價值,改變了未來讀者的心態,能夠更珍惜書本 。

文/蔡瑞珊(青鳥書店創辦人)

致我們終將逝去的壞習慣

和平青鳥最後一日,一如往常。

今天早上到和平青鳥報到,我先在附近的和平豆漿店買了炭烤燒餅,接著走進書店,首先巡視二樓,然後開始整理李明璁老師的書。

他的書從開幕第一天就放在這裡,連同蘇仰志放的「世界明明很大,你為什麼活得那麼小」燈箱一起,原本是非常美麗的書展,名稱叫做「無限延伸的書架」,用一種行動藝術的方式呈現明璁的私藏書籍。

當時有許多珍貴的藏品擺在一起,原子小金剛的巨幅海報、三絃琴、古董收音機,跟他製作過的書籍珍藏書封、自國外蒐藏回來的古籍、絕版雜誌,還有各式原版簽名書本,都在二樓的書櫃陪伴書店和讀者度過了268天。

但過程中卻有一些慘況發生,像是有讀者任意拿起來拍照,把書疊在一起當作墊腳石,脫下鞋子站在上面拍照,狀況不忍目睹,甚至燈箱也已經破裂。我也不知道該怎麼「說」這些讀者,書店是可以歸在服務業,在服務至上的觀念下,有個性的老闆只能留待自己的書店耍性子。

前一晚明璁關心書櫃非常焦急,我心也愧疚,只能一直嘆氣。我想到之前有個讀者,把我在青鳥居所的匾額「青鳥飛來」扛起來拍照,我當時氣到說不出話來。所以今日雖是最後一日,但一早我就是搬運展品⋯⋯

搬運完後我坐在樹下,想著最後一日要做點什麼呢? 奇怪,並沒有哀傷感。

接著鐵哥(張鐵志)來了,我問他說,我怎麼不哀傷呢?他說,Bob Dylan 有句話妳會喜歡:「He not busy being born is busy dying.」不是在忙著活著的人,就是在忙著死去⋯⋯

是耶,我們好像就是這樣的人,實在是沒有心情哀悼現在,我們等等各有一場講座,明璁也是,而明日一早清晨要搭最早班的高鐵去屏東,後天要談一個新書店的合作計畫,大後天還要在寒冷的早晨,晨起去爬山,且爬山規定的書本還沒開始讀。

但該被哀悼的是已破損的書跟展品。和平青鳥結束了,也有新的青鳥將會展開,就像今日來青鳥的讀者都是帶著微笑,他們帶了書走,讀了一本書,一定會再到下一間青鳥來。

世界明明很大,我想青鳥隨處都能夠飛行, 但希望和平青鳥改變了未來讀者的心態,能夠更珍惜書本。

*本文經作者同意轉載,原文發表於蔡瑞珊個人臉書,未經同意禁止轉載。

