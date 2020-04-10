《武漢封城日記》狂賣3刷！書中曝自由被剝奪「關鍵時間」與他的死亡有關

▲《武漢封城日記》出版秘辛！聯經出版社總經理陳芝宇(右2)、主編黃淑真(左2) 受邀直播分享，與青鳥書店創辦人蔡瑞珊(左1)、總顧問張鐵志(右1)對談。（圖／青鳥書店提供）

記者林育綾／綜合報導

《武漢封城日記》在台灣首發行，短短數天達到3刷！作者郭晶紀錄中國武漢自1月23日宣告封城的生活，讓聯經出版主編看了表示「非出不可！」從洽談到完成「全程遠距」火速進行；聯經出版總經理陳芝宇也透露，透過這本書可以看到「一個人自由逐步被剝奪的感受」，其中疫情吹哨者李文亮醫師過世是「關鍵一刻」，那刻起郭晶的寫作也改變了。

《武漢封城日記》紀錄了新冠肺炎疫情爆發後，中國武漢自1月23日宣告封城的社活，由一名住在當地的社工郭晶，以獨特的觀察視角，寫下每一天的心情和遭遇，真實又觸動人心，首篇在微博累積了191萬閱讀次。

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特別的是，這本書是在台灣首出版，青鳥書店創辦人蔡瑞珊說，對於台灣讀者而言，撫平了對資訊的渴望，像是一位好朋友在告訴你，「我們看不見的世界，原來長這樣子」。

▲社工郭晶撰寫《武漢封城日記》3月底率先在台灣出版，目前已達到3刷！（圖／聯經出版提供）

聯經出版社主編黃淑真今（10）日受邀青鳥書店在直播節目中談書，透露一開始只是朋友轉傳分享，但看著看著覺得「非出版不可！」跟作者溝通的過程也發現，想法和目的一致，就是要把這件事呈現在大家眼前，「當時武漢像是被孤立了，人與人之間好像也孤立了，但能否把大家再度連結起來，是日記的重點。」

書中收錄郭晶從1月23日到3月1日的日記，出版社表示，由於當時不知道武漢會封城到什麼時候，一切都是未知數，因此設定的時間點是一個月，整個出版節奏也相當快，到後來是郭晶傳一篇，編輯就立刻排版，大約花了一個月時間火速發行。而據悉郭晶後來仍持續寫日記，隨著武漢在4月8日解封城，日前已經暫停。

黃淑真說，這本書確實「很現代」，從洽談到出版全程「遠距進行」，都是透過網路，「沒有見過作者本人就出了！」隨著後來不只武漢被封城，世界各地越來越多的國家城市也封城，讓她也產生感觸，彷彿「郭晶的遭遇在世界各地被複製」，雖然不完全一樣，但都有類似的情形，這也像是病毒在世界各地複製般。

▲《武漢封城日記》從洽談到出版全程都是「遠距進行」。（圖／青鳥書店提供）

聯經出版社總經理陳芝宇也說，在書出版前其實還沒想到這件事「距離我們那麼靠近」，從書中可以看到一個人的自由「逐步被剝奪的感受」，尤其是「疫情吹哨人」李文亮醫師過世後，是關鍵的一刻，那刻起看到郭晶的寫作也改變了。

陳芝宇說明，在李文亮醫師過世之前，郭晶的日記仍在未知與探索；但當李文亮過世之後，郭晶十分悲痛，但她仍用撫慰人心、平淡卻真實的文字去面對悲痛，包括做夢而流淚，描述的不只是身為人在物理上「出不去的自由」，而是「當思想上的自由也徹底被剝奪，明白這樣的損失後的巨大傷痛」，隨著封城更加嚴謹加劇，連社區都出不去，一步步自由被剝奪的感受歷歷在目。

她說，如今我們台灣的自由也正逐漸剝奪，「這本書讓我們看到的不只是武漢、郭晶，看到的也是自己」，甚至進一步思考「如果有一天（台灣）真的面臨封城，我們會面臨什麼樣的生活？」

《武漢封城日記》打開來第一頁插畫，就是郭晶好友畫的李文亮肖像，黃淑真主編也說，李文亮醫師的過世對很多人來說是重大打擊，這種痛苦感是不分國界的，台灣和世界各地都有人悼念他，尤其在他過世的那一天（2月7日），台灣剛好發布鑽石公主號郵輪「遊客足跡」，宣佈去過那些地方的人要自主管理，是國人意識到這件事「距離我們很近」的一天。

▲社工郭晶撰寫《武漢封城日記》，出版社認為「這本書讓我們看到的不只是武漢、郭晶，看到的也是自己」。（圖／聯經出版提供）

黃淑真還提到，由於郭晶是獨居，才到武漢2個月就面臨封城，生活上沒什麼朋友「是一個相當孤獨的人」，尤其封城之後，唯一能在日常保持聯繫的就是某群聊的網友們。書中也分享，郭晶沒想到透過群聊能帶來這麼大的安慰，雖然物理上人與人拉開了距離，可是過網路，彼此能聊生活、聊社會，話題多樣且深入，心的距離與連結拉近了，也看見更多可能性。

黃淑真表示將自己最喜歡郭晶寫的一段話，放在書腰後：「封鎖帶來了恐慌，恐慌再加深人們的距離，不管你在哪裡，如果你有能力，就為抵抗疫情做一些事，如果你還沒找到自己的位置，也希望你過好自己的生活。」她欽佩「在那樣的環境下，她還能希望大家過得好。」

陳芝宇也說，很多很棒的字句，也都被節錄在日記的「篇章名」，誇獎黃淑真主編所挑選的字句非常觸動人心，也啟發自己思考很多「從未想過的事」。例如當家暴者面臨封城，等於被困在「最惡劣的環境」；還有從「生活被壓縮成一個群組」的日記篇章裡發現網路和視訊的重要性，「很多日常沒想過會影響這麼大的事情，如今才發現原來有這麼大的影響力！」

青鳥書店總顧問張鐵志也說，《武漢封城日記》這本書相當難得，尤其是人們對中國大陸的理解一直不夠多，透過既有的媒體來了解，往往也是帶著黨派意識的資訊，因此，能透過當地一位同時是社工、又是女性主義者的視角，看到這樣具有理想主義的中國年輕人，在特殊環境下奮鬥，是意義非凡的事情。

青鳥書店談《武漢封城日記》節目直播：