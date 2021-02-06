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紅色警示！西半部空品不良持續到2/9　台中市開設應變中心

▲▼空污嚴重，中市府開設應變中心因應。（圖／記者李忠憲攝）

▲台灣西半部空污嚴重，中市府開設應變中心因應。圖為台中市區上午狀況。（圖／記者李忠憲攝）

記者李忠憲／台中報導

台灣西半部受環境風場持續偏東風影響，擴散條件差，空氣品質連日不良，環保署預報6日恐惡化到「紅色警示」等級，且將持續到9日。台中市政府今天召開跨局處應變中心並視訊會議，除已預先通知30大固定污染源降載、應變，也呼籲各局處加強各項管制作為。

中市環保局表示，為減緩空品不良狀況，已於昨日下午通知前30大固定污染源降載、並執行相關應變措施，但昨晚8時起位於台中市的環保署5測站均顯示空品已達「紅色警示」等級，指標污染物為細懸浮微粒，今日凌晨2時豐原地區空品雖稍減緩至「橘色提醒」等級，但其他地區仍屬「紅色警示」等級。

▲▼空污嚴重，中市府開設應變中心因應。（圖／台中市政府提供）

▲▼中市府開設應變中心因應，並請30大固定污染源。（圖／台中市政府提供）

▲▼空污嚴重，中市府開設應變中心因應。（圖／台中市政府提供）

▲▼空污嚴重，中市府開設應變中心因應。（圖／台中市政府提供）

市府今天上午召開應變中心跨局處視訊會議，包含警察局、交通局、運動局、社會局、地政局、農業局、文化局、衛生局、觀光旅遊局、都市發展局、消防局、建設局、勞工局、民政局、經濟發展局及環保局等，針對即時應變作為及初步成果進行說明，並現場連線查看使用水資中心再生水進行洗街、營建工地CCTV畫面了解揚塵防制作業完善性、河川揚塵監控及微型感測器監測等。

市府也出動稽查人員加強污染稽查、制高點稽巡查露天燃燒、執行高污染車輛查緝，加強怠速熄火及搭乘大眾運輸宣導，並通報各局處配合執行防制措施、調整戶外作息，另也督促中火配合執行降載減排措施，避免空品持續惡化。

環保局強調，市府盡力執行各項空品應變措施，也呼籲民眾，適逢歲末年終大掃除期間，若有相關廢棄物，勿隨意露天燃燒，避免加劇空品惡化，若民眾發現露天燃燒污染狀況，可撥打環保報案專線0800-066666通報，一同守護台中空氣品質。另依據環保署空品預報，此波空品不良恐將持續至9日，10日起減緩，提醒市民朋友隨時注意空品狀況，敏感族群民眾或是老人、小孩等抵抗力較弱者，減少劇烈活動，避免戶外長時間活動，出外應戴上口罩。

空品即時狀況可至《環保局空氣品質監測網》《台中市空氣品質資訊服務網》《台中市空氣品質預報網》查詢，隨時做好自我防護。

不分年齡，用過都大推


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