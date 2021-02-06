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秋冬以來最嚴重空汙！西半部警戒「滿江紅」　這些地方勿戶外活動

▲▼ ０２０６空氣汙染 。（圖／環保署空氣品質監測網提供）

▲空氣品質預報。（圖／環保署空氣品質監測網提供）

記者崔至雲／台北報導

西半部空氣品質超差！根據環保署空氣品質監測網即時資訊顯示，今（6日）台灣西半部呈現「紅色警示」。臉書專業天氣即時預報也在臉書上提醒民眾，今日天氣非常差，空氣中也瀰漫著一股刺鼻的燒焦味，這一波污染，可能是去年入秋冬以來至今最嚴重的PM2.5累積事件。

天氣即時預報指出，7日前，西半部空氣高度惡化，不少地區目前戶外空氣非常差，空氣已達「紅色警示(AQI>150)」，空氣中也瀰漫著一股刺鼻的燒焦味。由於近期都是回暖的天氣，東風吹拂，導致西半部風速大幅降低，只能依靠每日的「海陸風」擴散污染物，效率差。逐日累積之下，除了東部之外，本島其餘地區及外島，空氣品質已達到了近期最差，且還在惡化中。

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該粉專說明，這股污染，可能包含「境內污染、海峽船舶污染、微弱西北風帶動福建沿岸污染」共同累積所構成，從圖中看出「澎湖」的空氣也不佳，顯示台灣海峽也同步充斥著大量的污染物。提醒民眾，7日前，西半部空氣都相當差，出門請記得戴上口罩，減少或避免戶外劇烈運動。

▲▼ ０２０６空氣汙染 。（圖／環保署空氣品質監測網提供）

▲今天西半部空氣汙染嚴重。（圖／環保署空氣品質監測網提供）

環保署提醒三重、大園、中壢、平鎮、桃園、菜寮、觀音、新竹（北區）、湖口、頭份、新竹、苗栗、大里、西屯、沙鹿、二林、忠明、南投、線西、彰化、彰化（員林）、彰化（大城）、臺西、新港、臺南、崙背、麥寮、安南、朴子地區，所有族群應減少在戶外活動（紅色警示），西半部，敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。

環保署也指出，6日至7日環境風場以偏東風為主，西半部擴散條件差，污染物較易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；8日至9日環境風場以東北風為主，下風處中南部地區須留意污染物累積情形；10日至11日鋒面通過及東北季風稍增強，全臺降雨機率提高，受降雨洗除作用影響，空氣品質將逐漸好轉。

空氣品質受氣象條件影響大，可以利用空氣品質監測網資訊查詢最新空氣品質變化，或透過「環境即時通」手機APP可以設定不同警戒值，強化個人防護。


 

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關鍵字：

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