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不是翁立友不敢！網揭「堅拒正面對質」2原因：否則很不公平

▲▼翁立友出面聲明記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲翁立友堅持等雞排妹離席才肯出面。（圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

翁立友遭雞排妹（鄭家純）指控主持尾牙時性騷擾，近日風波不斷延燒，他5日在台北喜來登飯店舉辦記者會親自對外說明，怎料卻因雞排妹現身而導致記者會延遲約40分鐘才開始。該場記者會受到外界高度關注，有網友就直指翁立友堅持等雞排妹離席才願出面的關鍵原因。

翁立友的聲明會原本預計2點開始，但雞排妹現身後，工作人員卻遲遲無法讓其離席，雙方僵持長達40分鐘，最終主辦方只好決定改以直播進行。雞排妹聽聞改由直播方式進行後，隨即搭計程車離開，怎料這時翁立友竟忽然現身，被形容根本是調虎離山之計，而雞排妹得知後則立刻調頭回會場，然而最終卻被工作人員擋在門外。

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昨（5）日有網友就在「Dcard」上發文表示，姑且不論性騷擾的部分，翁立友之所以堅持等雞排妹離席才願出面，原因就在於他起初就只打算對外發表聲明，並沒有要與雞排妹辯論；雞排妹接獲消息後，便有充足的時間做準備，反觀翁立友則是「0準備」，雙方狀況根本不同，所以拒絕同台也是很合理的。

▲▼翁立友出面聲明記者會 雞排妹(鄭家純)到場。（圖／記者屠惠剛攝）

▲雞排妹被擋在門外。（圖／記者屠惠剛攝）

原PO繼續說道，如果兩人真的正面對質，除了讓場面混亂，焦點也會被模糊掉，即便雞排妹真的安靜的坐在台下，對方仍有充分的理由讓其離席，畢竟聲明會前一天就已經講明只開放媒體記者入場，並不是「她說要來就一定要讓她來」，趕走不速之客本來就很正常。

原PO認為，雞排妹硬闖會場還堅持自己沒打擾對方，這個邏輯很弔詭，而後記者提出問題，雞排妹也完全不講話，只顧著開自己的直播，並拍攝問問題的人，「不要說我在檢討受害者」，這是三觀問題。

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「結果有人解讀成翁立友不敢出來」、「這波操作真的刷新我的三觀」、「翁立友怕出來靠近10公尺內都被告性騷擾吧」、「正面對決去法院啊」、「都講好了硬要鬧」、「雞排妹擺明已經準備很久了，翁立友剛剛才知道」；不過也有人認為，「亂入剛好而已吧？互相傷害啊」、「唱片公司跟歌手居然不敢面對，還叫孕媽咪出來坦」。

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不是翁立友不敢！網揭「堅拒正面對質」2原因

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