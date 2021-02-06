翁立友輸了！鄉民整理記者會「10關鍵」　1張圖秒懂：她才是大贏家

▲雞排妹現身翁立友的聲明會。（圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

翁立友遭雞排妹（鄭家純）指控主持尾牙時性騷擾，近日風波不斷延燒，他5日在台北喜來登飯店舉辦記者會親自對外說明，怎料卻因雞排妹現身而導致記者會延遲約40分鐘才開始。而該場記者會結束後，網友也議論紛紛，其中就有人詳列10點，判斷誰才是真正的大贏家。

翁立友的聲明會原本預計2點開始，但雞排妹現身後，工作人員卻遲遲無法讓其離席，雙方僵持長達40分鐘，最終主辦方只好決定改以直播進行。雞排妹聽聞改由直播方式進行後，隨即搭計程車離開，怎料這時翁立友竟忽然現身，被形容根本是調虎離山之計，而雞排妹得知後則立刻調頭回會場，然而最終卻被工作人員擋在門外。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲10項評比中，雞排妹拿到4勝，為最大贏家。點圖可放大。（圖／記者曾筠淇製表）

記者會結束後，立刻引發熱議，有網友就在PTT的Gossiping板上，以「今天豪記的記者會到底誰才是大贏家」為題發文，由於場面可說是高潮迭起，因此他便依序整理出10個評比項目，在他眼中，雞排妹拿下其中4項勝利、豪記唱片拿3項，翁立友、公路局和記者則各拿下1勝。

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「計程車司機小勝」、「喜來登」、「前段的記者對決真的經典」、「直接宣判，計程車勝，雞排妹招了2次」、「公路局勝是哪招啦」、「你贏了」、「雞排妹聲淚俱下的控訴第10點如果有影片，可以看到改歌詞開公司，我覺得一切都是笑話」、「計程車，賺2筆」。