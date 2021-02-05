苗栗斗煥坪營區爆水痘群聚感染！7兵送醫　匡列「上百名接觸者」

▲苗栗頭份斗煥坪營區，日前爆發水痘群聚感染，7士兵送醫，目前已返家休養中。（圖／記者黃孟珍攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭份市斗煥坪營區傳出新兵水痘群聚感染，目前已知有6名士兵染疫，1人疑似感染水痘，但未確診；苗栗縣衛生局表示，1月29日接獲第2例通報後就積極介入處理，7名染疫士兵也都離營治療中，衛生局已對營區進行消毒及衛教，疫情初步獲得控制。

苗栗縣衛生局指出，1月14日營區內發生1名新訓的士兵身體不適，隨後送往頭份為恭醫院治療，但當時並未確診為水痘；一直到1月29日頭份衛生所接獲通報有士兵感染，經檢查確診為水痘，為恭醫院立即通報衛生局，由衛生局派員會同頭份市衛生所進入營區接管相關防疫處理措施。

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衛生局表示，後續又有5名士兵感染水痘送醫，總計7人送醫救治，1名還未確診外，其餘6名士兵是確診感染水痘。經過衛生局會同營區處置後續防疫措施下，從1月31日起至今就未再有新的感染病例，水痘疫情也獲得控制。目前營區內官兵約600人，其中有400多名新兵，衛生局疫調匡列約100多名可能接觸者，水痘疫情將監控3周。

▲斗煥坪營區爆發水痘群聚感染，7名士兵都送往頭份為恭醫院治療，目前已出院在家休養。（圖／記者黃孟珍翻攝）

而國防部後備指揮部，對於外傳「長官要求士兵禁聲」的事情，也在4日晚間發出聲明否認，強調確診水痘人員均已居家自我健康管理，並匡列接觸者隔離管制，同時加強營區消毒。迄本日無新增病例，每日健康監測結果並循系統回報當地衛生主管機關及國防部疫情指揮中心列管。

後備指揮部表示，將持續提醒官兵提高防疫警覺，休假期間避免出入人潮擁擠之公共場所，同時加強自我防護，落實健康監測與衛生，以杜絕感染疑慮。

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