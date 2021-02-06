LIVE／部桃疫情有變？全院緊急通知抽血　陳時中親上火線說明

生活中心／台北報導

衛福部立桃園醫院展開連續3天「清零」計畫，截至昨日只剩10人未採檢。中央流行疫情指揮中心今（6）日下午2時召開記者會，由指揮官陳時中說明最新情況。另外，原本需要驗血清抗體的只有706人，但傳出有醫護昨晚接獲通知明日起全院都要抽血，是否疫情有變化，記者會上也將進一步回應。

部桃前日起展開全院採檢「清零計畫」，針對全院人員2136人進行PCR檢驗，還有706人準備驗血清抗體，預計3天分5梯次完成採檢，截至昨日已採檢1908人，結果均為陰性。回溯專案居家隔離3,94人，目前2849人已檢驗陰性。

陳時中表示，部桃在區域裡屬重度急救責任醫院，恢復量能對於地區醫療很重要，在整個檢驗出來，初步確認整體人員環境相對安全之後，會逐步展開恢復，但是到完全恢復還要一段時間，包含對人員重新分艙分流、病房分配，相關演練等，希望讓恢復服務後給大家最安心的環境。陳時中也提到，現在遇到農曆過年，部桃屆時會以限度的運作，全面運作一定是過年之後。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

昨日雖然新增一例部桃相關的本土病例，為首名染疫醫師護理師女友阿姨（案924），但因是在居家隔離期滿採檢確診，未與社區接觸，陳時中表示，部桃警戒期並不會延後，對整起事件也樂觀看待。

扣除案924外，部桃群聚上一位確診者是案909、910，但兩人都於1月18日起居家隔離，已與社區完全切割。另外，案889就醫接觸442人，採檢後除驗出一例案908外，沒有其他人確診。

指揮中心再次提醒，民眾出入醫療照護、公共運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀及洽公機關(構)等八大類高感染傳播風險場域，因不易與他人保持社交距離，且會近距離接觸不特定對象，請務必佩戴口罩，並應落實勤洗手、咳嗽禮節等個人衛生習慣，以降低感染風險。