鬆口氣！全球單日確診、死亡數「首次」同時下降　創疫情以來紀錄

▲美媒指出，在南亞地區越來越多人認為新冠疫情會在疫苗普及之前結束，圖為越南醫護人員替受試者採檢。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

世界新冠疫情嚴重卻面臨疫苗供應吃緊、分配不均的狀況。所幸終於傳出好消息，據外媒報導，全球每日的「新增確診數」與「新增死亡人數」等2項重要的指標數據同時下降，顯示各國防疫措施逐漸有了成效。

根據美媒《Axios》報導，在世界多數地區的新冠肺炎「每日新增病例」目前都在下降，然而，曾不斷攀升、截至1月底還迎來新一波高峰的「全球每日病歿人數」現在也開始下降了，這是自疫情以來2項指標數據首度同時呈現下滑趨勢，且以全球層面來說，疫苗接種人數幾乎是唯一上升的數據。

▲世界疫情不斷加劇當中，現在獲得暫時喘息。（圖／路透）

報導指出，雖然現在正從確診與死亡人數的高峰上逐漸向下滑，但仍然距離高峰值很近，新興的變種病毒也有很多令人擔憂之處，加上先前經驗也證明，樂觀主義不太適用於疫情，因為幾周後可能又有新變化。世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）警告，仍有許多國家的病例數還在增加，不能以此自滿。

根據《印度斯坦時報》報導，華盛頓大學健康計量科學教授莫克達德（Ali Mokdad）表示，不能把疫情趨緩全部導因於疫苗接種，除了疫苗之外，染疫患者的抗體發展、天氣因素等也是數據下滑的原因。據報導，包含美國、加拿大、英國、德國與印度等國家每日確診數都逐漸減少中。

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