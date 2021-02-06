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國產疫苗第二期臨床實驗！醫護粉專「完成注射」力挺：我OK我先上

▲▼ 。（圖／）

▲美的好朋友參加國產疫苗臨床實驗。（圖／翻攝自MedPartner 美的好朋友）

網搜小組／鄺郁庭報導

新冠肺炎疫情尚未趨緩前，疫苗的研發是現階段最受關注的議題。醫療粉專「MedPartner 美的好朋友」稍早在臉書發文，「今天參與了高端疫苗的第二期臨床實驗，剛完成了疫苗注射（是隨機雙盲實驗，所以有一部分機率打的是不是疫苗，而是安慰劑）」，文中呼籲更多人一起加入，「#我ok我先上」。

MedPartner在臉書粉專發文，先說自己參與了高端疫苗的第二期臨床實驗，已經前往台大醫院注射了國產疫苗，「看到很多人一起來參與，其實很感動。」接著指出，國外疫苗供不應求，「國產疫苗能不能趕緊投入，讓我們能夠在疫苗上不求於人，是國家安全跟競爭力的重要關鍵」，所以如果沒有足夠的人願意參與人體試驗，那疫苗就沒辦法做出來。

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身為呼籲者，MedPartner也提到很多人的顧慮，「這種試驗有沒有風險？必須說，已經核准的人體試驗風險不會太高，但仍然有一些未知的狀況。」但就是因為如此，才需要試驗疫苗，「不過如果沒有人願意為大家承擔這一些風險，那結果就是全部的人一起承擔更大的風險。」

最後他希望台灣國產疫苗研發順利，並附上表單，透露還有醫院有人體試驗名額的樣子，並hashtag「#同島一命」、「#我ok我先上」、「#台灣加油」。

 

#武漢肺炎國產疫苗 #人體試驗 #已注射...

MedPartner 美的好朋友發佈於 2021年2月5日 星期五

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