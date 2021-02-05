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馬桶「狂噴白沫」3小時！他崩潰求助　房東：記得交房租

▲▼英國男子奧利華的租屋處馬桶狂噴白沫，還整個漫到走廊上都是，讓他崩潰不已。（圖／翻攝自IG／@stephenolly88）

▲英國男子奧利華的租屋處馬桶狂噴白沫，還整個漫到走廊上都是，讓他崩潰不已。（圖／翻攝自IG／@stephenolly88，下同）

實習記者陳妙津／綜合報導

英國男子奧利華（Stephen Oliver）3日凌晨2點起床如廁，沒想到一走到門口就驚見馬桶不斷湧出白色泡泡，彷彿「白色噴泉」大爆發，過量泡泡甚至蔓延到走廊上，嚇得他拍下影片PO網，引起網友熱議。不過他事後表示，通知房東後只得到「麻煩自己清一下」的回覆，還被溫馨提醒「下周一記得交房租」。

▲▼英國男子奧利華的租屋處馬桶狂噴白沫，還整個漫到走廊上都是，讓他崩潰不已。（圖／翻攝自IG／@stephenolly88）

綜合外媒報導，住在曼徹斯特的奧利華在Instagram上分享「馬桶泡泡噴泉」影片，只見畫面中馬桶不斷「嘔」出一層層雪白泡泡，淹沒廁所地板，甚至蔓延到走廊上，伴隨著奧利華驚慌失措的高呼聲，「噴發」了整整3小時。

▲▼英國男子奧利華的租屋處馬桶狂噴白沫，還整個漫到走廊上都是，讓他崩潰不已。（圖／翻攝自IG／@stephenolly88）

雖然奧利華有致電房東求助，沒想到對方僅表明無能為力，要他自己清理，還貼心提醒快到繳租時間了，他只好無奈聯絡維修人員來解決。

影片PO網後，有鄰居也現身表示，自己家亦有類似狀況，只是沒到這麼嚴重。其他網友則紛紛表示，「好像在開趴」、「應該加給支蠟燭還有一杯調酒」、「這該從哪開始清阿」、「希望已經沒事了」。

▲▼英國男子奧利華的租屋處馬桶狂噴白沫，還整個漫到走廊上都是，讓他崩潰不已。（圖／翻攝自IG／@stephenolly88）

目前「泡泡噴泉」成因還不明，不過奧利華認為很可能與旁邊的酒店工程相關，他幽默表示，「雖然到現在還沒處理好，不過因為這件事，有過去15年都沒有聯絡的朋友來聯絡我了，我想是事件中有趣的一面，只要能娛樂大家，我都不介意。」

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