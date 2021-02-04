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高度傳染性、顯然更致命！英國新冠變種病毒再爆新突變

▲▼英國在11例變種病毒B.1.1.7的樣本中，發現南非變種病毒擁有的E484K突變,新冠,疫情,英國疫情。（圖／路透）

英國在11例變種病毒B.1.1.7的樣本中，發現南非變種病毒擁有的E484K突變,新冠,疫情,英國疫情。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

英國發現的新冠變種病毒近日傳出再次發生新突變，引發廣泛關注。這種新的突變或者可以説明為何病毒能躲避抗體，影響抗體的中和作用。

《華盛頓郵報》、「美國生命科學網」2日最新報導，英國「公共衛生部」1日發表報告稱，在大約21萬4000個經過基因測序的變種樣本中，他們鑑定出11個樣本，這些樣本發生了一個名為E484K的突變。報導指出，這種冠狀病毒新變種似乎限制了疫苗對新冠病毒感染的保護。英國正在努力對付這種「高度傳染性、顯然更致命」的變種病毒。

美國「有線電視新聞網」(CNN)3日報導，報告同時指出：部分樣本可能是獨立完成這種突變的，而並非由單個病例傳播的。專家表示，這可能意味著，這種已知的更具傳染性的變種也有可能對疫苗提供的免疫保護產生一定程度的抵抗力，或者更有可能導致之前感染過病毒的人再度感染。

E484K新突變並不意外 　

報導稱，這種讓人擔憂的突變發生在病毒RNA上一個叫做E484K的位點，引起了傳染病專家的密切關注，他們給它起了個綽號叫Eeek。 美國「疾病控制和預防中心」(CDC)高級分子檢測專案主任阿姆斯壯說：「Eeek突變實際上並不新鮮：自從新冠疫情大流行開始以來，它已經在基因組序列中出現過多次，病毒學家早就知道它有潛在的問題。」

這種名為E484K的突變除了出現在英國的新冠變種病毒裡之外，也在南非和巴西迅速傳播的變種中出現過，特別是在2020年10月在南非首度發現的B.1.351的新冠病毒變種中。

最近幾天，在美國的一些病例中也發現了這種新突變的情況在此之前，名為B.1.1.7的新冠病毒變種於2020年9月在英國首度被發現，它比新冠病毒的早期版本更具感染力，而且已在全球傳播。

報導稱，這些B.1.1.7冠狀病毒在人體內繁殖時由於隨機複製錯誤而獲得了現在的新突變。冠狀病毒的演化樹顯示，當中15個變種來自獲得E484K突變的一個共同祖先。

新變種或可躲避免疫系統攻擊

英國劍橋大學病毒學家古普塔和他的同事2日在網路上報告了他們對新突變進行的一項實驗。他們將E484K突變與最初在英國發現的B.1.1.7突變中發現的其他關鍵突變結合起來。研究發現，E484K突變的加入使得抗體很難阻止病毒侵入，且抗體的「中和活動明顯減少」。

報導指出，刺突蛋白是疫苗和許多天然產生的抗體的靶標，而E484K突變改變了病毒刺突蛋白的結構。疫苗研發人員試圖訓練抗體，瞄準可識別的入侵者(新冠病毒)並摧毀它們。

但實際上，這種新突變可能會降低某些抗體在病毒進入細胞之前中和或滅活病毒的能力，讓病毒變得更隱蔽。這或 許可能説明為何病毒能躲過被檢測出來、並降低人類免疫系統的中和效率。這是讓疫苗研發人員非常擔心的問題。

報導同時表示，英國官員也十分擔心這種突變，因為它可能影響新冠疫苗的有效性。的確，根據包括嬌生和Novavax在內的幾家疫苗生產商的資料，他們的新冠疫苗在以B.1.351變異新冠病毒為主導傳播的南非效果並不佳。

《華盛頓郵報》稱，英國「公共衛生部」的報告同時提供了初步證據，顯示該變種的致命性可能增加65%。不過根據阿姆斯壯和其他科學家的說法，新冠變種病毒的傳播並沒有改變我們對病毒如何傳播的理解、也沒有否定接種疫苗的必要性。疾病專家強調，疫苗能為我們提供保護，對「抗疫」仍然至關重要。

新突變目前十分罕見，傳播力尚未定論

但《紐約時報》報導，E484K新突變並不一定意味著該變種將變得更具傳染性和對疫苗具有抗性。這是因為E484K突變在英國的變種中可能不會像在南非的變種中那樣產生同樣的效果。《泰晤士報》說，每種突變對特定毒株的影響取決於毒株的精確基因組成，包括它攜帶的所有其他突變。

目前，由於英國「公共衛生部」只發現了11個具有E484K新突變的變種樣本。英國「倫敦衛生與熱帶醫學院」的數學生物學家戴維斯說，由於這種新突變很少，因此很難說它們是否會比B.1.1.7變種更普遍。

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