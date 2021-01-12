平均每天931死！英疫情比去年嚴重　SAGE籲：提高社交距離至2公尺

▲英國科學顧問團SAGE主張，政府應將現有的1公尺社交距離提升至2公尺以上。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

英國在11日的單日新增死亡病例高達529宗，比上週一通報的407例增加了30%。在過去的7天裡，境內平均每天有931人喪命，比4月份爆發的第一波疫情來得還要高。英國政府緊急事件科學顧問（SAGE）主張，政府應該將社交距離從現在的1公尺提升至2公尺以上。

據《每日郵報》報導，SAGE科學顧問團認為，提高社交距離的限制將減少人們的接觸，從而達到落實防疫的效果；不過此建議經公開後，引來不少反對的聲音。反對者表示，各行各業已花費數百萬英鎊在放置2公尺距離的標識上，若提升社交距離限制，將導致人們必須自動保持3公尺的距離，並引來混亂。

▲衛生大臣漢考克最近在新聞發布會上譴責那些藐視社交距離規則的人。（圖／路透）

憤怒的衛生大臣漢考克（Matt Hancock）最近在新聞發布會上譴責了那些藐視社交距離規則的人。他表示，如果有必要，他不排除採取進一步行動的可能性，因為現在正是需要「加倍控制」戶外接觸，以抑制新冠病毒傳播的時候。

漢考克的言論得到了SAGE首席醫療官惠提（Chris Whitty）的支持，不過首相官方發言人11日晚上在記者會上指出，政府目前沒有改變社交距離限制的計劃，但他們將持續觀察疫情的狀況，並隨時做出改變。

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