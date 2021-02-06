桃園男洗衣店遇盤查…竟跩嗆員警：你有沒有老二？下場曝光

▲洪男面對員警盤查，竟直接先開嗆對方「你有沒有老二」。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／桃園報導

桃園一名洪姓男子2020年12月29日晚間10時許，因於一間24小時自助洗衣店行跡可疑，遭民眾報警。不料，警方到場盤查後，洪男竟直接開嗆「你有沒有老二」，以此羞辱員警。對此，桃園地院日前依公然侮辱罪，將洪男判刑2月，得易科罰金6萬元，可上訴。

判決指出，事發當時桃園市龜山警分局勤務指揮中心接獲民眾報案指稱，洪男於桃園龜山一處自助洗衣店行跡可疑，遂通知巡邏員警到場盤查，不料，洪男明知現場執勤員警為依法執勤之公務員，仍以「你有沒有老二」等語羞辱員警，當場遭到法辦。

根據調查，洪男早在2008年就曾因為妨害性自主案件，遭判刑3年，緩刑5年，經裁定撤銷緩刑確定後，於2018年6月9日服刑完畢出監，不料，2020年12月29日洪男卻再度犯案。檢方針對洪男偵訊時坦承不諱，另根據員警密錄器所攝錄之畫面，依法向法院聲請簡易判決處刑。

對此，桃園地院認為，洪男縱使對警方處置不滿，仍應謹慎自身言行，竟恣意對警方口出穢言，此舉不僅蔑視國家公權力，更侵害警察機關執行職務之嚴正性，對社會秩序亦有不良影響，但考量洪男坦承犯行，態度尚可，最終依公然侮辱罪，將洪男判刑2月，得易科罰金6萬元，全案仍可上訴。

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