把黃捷當自己女兒！　許智傑現身投票：社會應留下好議員

記者黃子倩、陳羿妏／高雄報導

無黨籍高雄市議員黃捷罷免案今（6日）舉行投開票，黃捷本人今早現身鳳山高中完成投票後，稍早陪同民進黨立委許智傑前往正義國小投票。許智傑走出投票所後表示，自己將黃捷當作自己女兒，也認為黃捷是一名好議員，從社會角度來看，應該要留下她，並呼籲民眾趁著好天氣，出門行使公民權利。

▲黃捷陪同許智傑投票。（圖／記者黃子倩攝）

許智傑表示，陪同黃捷掃街過程中，都有感受到鳳山人的溫暖、熱情，「相信鳳山人會站出來，順利度過難關」，至於面對此次民進黨願意主動相助一事，許智傑則說，黃捷是他兒子的高中同學，也將對方當作自己女兒，能夠幫助黃捷，他都會盡量幫助；此外他認為黃捷是個好議員，「從社會角度我們應該要留下好的議員，基於公益、私人交情，我都義不容辭」，呼籲民眾趁著好天氣，出門行使公民權利。

稍後黃捷將與許智傑一同前往許智傑的服務處，觀看開票結果，不過距離結束投票仍有一段時間，被問到這段時間有何行程、心情如何，黃捷表示，現在投完票讓她鬆一口氣，感覺像是完成一項重大工程，接下來只剩下迎接成果，無論結果如何，她稍後將準備一份感謝名單，感謝一路上給予她幫助的人，也感謝許智傑一路上幫忙，「比我早燒聲，比我快用盡所有力氣，把選舉看成自己選戰看待。」