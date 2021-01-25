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謝和弦譙吳宗憲辯躁鬱症　認「眼神、談吐非常不正常」卻不認罪

▲▼謝和弦士林地院出庭。（圖／記者翻攝）

▲謝和弦辯稱因躁鬱症發作才會罵吳宗憲，不知道事情這麼嚴重。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者劉昌松／台北報導

藝人謝和弦前年不滿吳宗憲評論高以翔猝死意外，在臉書直播辱罵吳宗憲「臭卒仔」，「裝什麼台灣大哥，假鬼假怪」，遭起訴公然侮辱罪，士林地院今天首度開庭，謝辯稱當時躁鬱症發作，「談吐不正常」，曾試圖能向吳宗憲道歉，希望法院採取不用再開庭簡易判決處理，但檢察官認為應該確認謝到底是否認罪，法官諭知移審理庭，將擇期再開庭。

謝和弦25日在直播主女友莉婭陪同下抵達法院，接連對守候媒體比出ya、讚的手勢，但沒說任何話，到法庭上，謝和弦表示，2019年11月確實有在直播中，對吳宗憲講出遭起訴的話，但是他當時躁鬱症發作，不知道事情這麼嚴重，而且從媒體報導影片，「我的眼神、談吐非常不正常」。

謝和弦表示，有想過向吳宗憲致歉，在42天勒戒期間，曾寫信希望父親聯繫吳宗憲，「我是台灣人，我愛台灣，我是非蓄意做這件事」，並當庭遞交書狀，請求本案採簡易判決狀，也就是希望不要再開庭。

但是蒞庭檢察官認為，謝和弦提出精神狀態的抗辯，為了瞭解謝和弦到底是不是認罪，不能開一次庭就結束，全案有必要進行實質調查必要，法官最後諭知全案移審理庭，將擇期再開。

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