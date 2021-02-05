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包包放Ubike被搶急追賊！女反遭誘進草叢性侵　色男噁曝：想到就做

▲桃園市某人夫與外配妻感情不睦，去年1月間向妻求婚遭拒，竟硬上指侵與性侵得逞，事後外配妻以牙齦硬咬胸部成傷怒而提告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲曾男於五股自行車道搶奪女子包包，還引誘對方上前，趁機性侵得逞。（示意圖／免費圖庫123RF）

記者陳羿妏／新北報導

新北一名曾姓男子去年9月23日晚間騎車行經五股區一處自行車道時，見女子小妍（化名）獨自坐在石椅休息，竟上前搶奪對方放置於Ubike車籃內的手提包，並跑至附近草叢，作勢要丟掉包包，引誘小妍上前，接著強行性侵對方得逞。對此，新北地院日前審結，依搶奪、強制性交罪，將曾男判刑5年，可上訴。

判決指出，事發當時曾男騎車行經五股區疏洪一路高速公路下的自行車道，見小妍坐在石椅休息，把手提包放置於Ubike車籃內，竟突然衝上前，將內含現金3000元、手機、悠遊卡及提款卡的手提包直接搶走，接著他見小妍不斷懇求返還手提包，竟跑至一旁草叢，還作勢準備將包包丟入水溝，待小妍被引誘上前後，直接將小妍強壓在地，性侵、逼迫口交得逞。直到附近保全報警，曾男才趕緊持手提包，騎車逃離現場。

事後，警方循線逮人，曾男也坦承犯行，訊後遭檢方依搶奪、強制性交罪起訴。全案審理期間，曾男供稱，他犯案前有吸食強力膠，犯案當天是因缺錢花用，才會在停車休息時，趁機搶奪小妍手提包；至於性侵部分，他稱「我不知道在想什麼，就想到了就做了」、「是搶到包包後，跑給小妍追時，才想要對其強制性交，一開始只是想要搶包包」。

法官勘驗相關事證認為，曾男雖自稱案發前有吸食強力膠，但警詢、偵查中均能清楚還原案發過程，且於案發後將穿過的衣服燒掉、剪掉頭髮，害怕被人發現，顯示曾男當時意識清晰；另外，目前尚無證據顯示曾男精神狀態有異，而曾男也未與小妍達成和解，最終分別依搶奪罪，將曾男判刑10月，再依強制性交罪，判刑4年6月，合併應執行5年刑期，全案仍可上訴。

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