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收了3500還動手霸凌！鳳山女孩爸不忍了　提告傷害、公然侮辱2罪

鳳山女孩「遭甩9巴掌、淋多多綠」霸凌還原　7人包圍時間地點曝。（圖／翻攝爆料公社）

▲高職女學生因借衣服的糾紛，遭到集體霸凌呼巴掌、潑飲料。（圖／翻攝自爆料公社）

記者黃子倩／高雄報導

高雄鳳山驚傳女學生遭到霸凌！網路上3日晚間瘋傳一段56秒的影片，影片中一名女學生遭到一群男男女女圍住集體霸凌，戴口罩的黑衣男還有穿著白色帽T的女學生連續對受害的女學生呼巴掌，過程中還不忘數「打了幾下」，除了打巴掌，這群人更輪流拿飲料潑灑，儘管事後臉書PO文遭撤，仍有不少網友將影片備份，並痛斥施暴者的行為，目前警方主動介入調查，經了解，這起霸凌案的起因和女學生「借」友人衣服未歸還有關。

鳳山分局偵查隊長郭家峰表示，經查，遭到霸凌的女高職生，去年11月曾經因為個人因素離家一段時間，當時她選擇借宿在不同校的蕭姓女同學家中，但是她離家突然，沒有帶換洗衣物，因此跟蕭女借了衣服、包包使用，蕭女事後知道，感到很生氣，認為女學生偷了衣服，自行找到她的姑姑後，要求賠償3500元的損失，家人匯款後，認為雙方的糾紛已經「私了」，事情到此告一段落。

沒想到1月22日下午約3點，受害的林姓女高職生在撞球場遇到蕭女和友人，雙方因為這事爆發口角爭執，更相約要在鳳山的婦幼館「繼續談」，但赴約後，竟然演變成集體霸凌事件，受害的林女姑姑看到影片後向警方表示，「家裡的大人不是沒有幫忙處理這件事」，認為蕭女的做法「很誇張」並表示要提告。

遭霸凌的林姓女學生已向警方提出傷害、公然侮辱的告訴，警方也透露，蕭女等一行人的做法恐怕還涉及了恐嚇，目前，警方已經查出在場霸凌動手的2人，以及其他潑飲料的3人身份，據悉，事主蕭女並未動手，只是在旁觀看，不過這起案件涉案人皆為未成年，因此除了鳳山分局以外，少年隊也介入偵辦，目前正將人一一傳喚到案釐清。

鳳山女孩「遭甩9巴掌、淋多多綠」霸凌還原　7人包圍時間地點曝。（圖／翻攝爆料公社）

▲高職女學生因借衣服的糾紛，遭到集體霸凌呼巴掌、潑飲料。（圖／翻攝自爆料公社）

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