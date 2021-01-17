5星級飯店廚師罵外場「○你娘」：這是口頭禪！　無罪確定

▲被告辯稱，他對牆壁罵髒話，不是辱罵告訴人。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

記者陳俊宏／綜合報導

新北市一名徐姓廚師和邱姓外場服務生發生口角，他怒罵「○你娘」被告上法院。對此，他辯稱，三字經是口頭禪，一種情緒發洩，不是辱罵。高等法院判被告無罪，全案定讞。

判決指出，徐男和邱男原為一間五星級飯店員工，2019年6月23日晚間7時許，雙方在內場廚房起衝突。邱男在偵查中證稱，當天因補菜關係，他和對方起爭執，進到內場後，「一開始他在洗滌區丟鍋子，我站在他身後，我聽到他罵『幹○娘』，但他不是對著我罵的。」

▼事發於飯店內場廚房。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

徐男則否認有公然侮辱，辯稱「當時很忙，廚房很燥熱，我回來的時候對牆壁罵髒話，是口頭禪，一種情緒發洩，不是辱罵告訴人。」

新北地院認為，告訴人所稱與被告供稱有對牆壁罵髒話等情相符，可見被告所辯足以採信；在雙方爭執的過程中，被告確實有些情緒，而以在洗滌區丟鍋子、對牆壁罵髒話等方式宣洩情緒，當時並無侮辱告訴人的意思，因此判無罪。

全案到了二審高等法院，法官認為，被告辯稱這只是自己發洩情緒的口頭禪，是對著牆壁罵，檢察官無法舉證排除其可能性，自應認定被告有罪積極證據不足；被告辯稱只是對著牆壁發洩確有可能，因此駁回檢方上訴，全案定讞。