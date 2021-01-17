　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

5星級飯店廚師罵外場「○你娘」：這是口頭禪！　無罪確定

▲廚房,料理,廚師。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲被告辯稱，他對牆壁罵髒話，不是辱罵告訴人。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

記者陳俊宏／綜合報導

新北市一名徐姓廚師和邱姓外場服務生發生口角，他怒罵「○你娘」被告上法院。對此，他辯稱，三字經是口頭禪，一種情緒發洩，不是辱罵。高等法院判被告無罪，全案定讞。

判決指出，徐男和邱男原為一間五星級飯店員工，2019年6月23日晚間7時許，雙方在內場廚房起衝突。邱男在偵查中證稱，當天因補菜關係，他和對方起爭執，進到內場後，「一開始他在洗滌區丟鍋子，我站在他身後，我聽到他罵『幹○娘』，但他不是對著我罵的。」

▼事發於飯店內場廚房。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

廚房,廚師,餐飲業,服務業,餐廳內場。（圖／取自免費圖庫pixabay）

徐男則否認有公然侮辱，辯稱「當時很忙，廚房很燥熱，我回來的時候對牆壁罵髒話，是口頭禪，一種情緒發洩，不是辱罵告訴人。」

新北地院認為，告訴人所稱與被告供稱有對牆壁罵髒話等情相符，可見被告所辯足以採信；在雙方爭執的過程中，被告確實有些情緒，而以在洗滌區丟鍋子、對牆壁罵髒話等方式宣洩情緒，當時並無侮辱告訴人的意思，因此判無罪。

全案到了二審高等法院，法官認為，被告辯稱這只是自己發洩情緒的口頭禪，是對著牆壁罵，檢察官無法舉證排除其可能性，自應認定被告有罪積極證據不足；被告辯稱只是對著牆壁發洩確有可能，因此駁回檢方上訴，全案定讞。

ET快訊
砸175萬買車位「旁邊多1格」車主氣炸！　管委會淡定回應他更
5寶爸洗車店上班喊「太累了」！　工作5天下班前半小時提離職
「台灣某些人開始帶風向」　醫：18年前SARS氛圍讓防疫網撕
直擊／北部醫院一受檢者被送上救護車！檢疫站全副武裝
獨／才工作5天　5寶爸辭掉洗車店工作了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

百公斤男受困桃園野溪溫泉　警消擔架接駁3小時救出

太平山觀雲棧道啟用15天遭撞壞5公尺　羅東林管處追凶

5寶爸洗車店上班喊「太累了」：工時太長！　下班前半小時提離職

台南火化場罕見「倒棺露屍」　禮儀師嚇得下跪道歉求原諒

花蓮警執行雪季勤務秘密武器　「產婦專用衞生棉」超好用

安全帽被吹飛　少年「回頭」自撞電線桿…後坐同學傷重亡

獨／洗車店上班4天就請假！5寶爸隔天「提離職」：對老闆不好意思

影／餐會爆濺血衝突！友人扯髮狂飆三字經　高大成回應了

東港漁船勇救巴籍貨輪22人　竟遭催20萬檢疫費、超載…船長氣炸！

台中「3P秀」夜店拉草泥馬上陣！警稽查見牠門外「頂寒風打盹」傻眼

桃市議員王浩宇罷免案開票！　門檻8萬1940票...服務處深鎖

桃市議員王浩宇罷免案確定過關　成「六都首位」遭罷免市議員！

謝金燕睽違五年重返小巨蛋　又扭又跳M字腿超辣

北部醫院再增1例本土！　染疫醫師同事「20多歲護師」確診

嘉義聞人洪鴻彬出殯大陣仗！逾5千人黑西裝送行　300商務車列隊

恐怖慎入！女孩長髮刷一排頭蝨　百萬人看完超後悔「我頭好癢」

大白熊犬尾巴遭掃地機器人夾住　悲情臉待原地忍30分鐘飼主笑翻

金晨低溫拍照　一脫下外套崩潰尖叫「臉歪了」

院內感染擴大！再增1例本土案例　染疫醫同事「20多歲護理師」確診

扁媽病逝享壽94歲　陳水扁：睡夢中安詳辭世

百公斤男受困桃園野溪溫泉　警消擔架接駁3小時救出

太平山觀雲棧道啟用15天遭撞壞5公尺　羅東林管處追凶

5寶爸洗車店上班喊「太累了」：工時太長！　下班前半小時提離職

台南火化場罕見「倒棺露屍」　禮儀師嚇得下跪道歉求原諒

花蓮警執行雪季勤務秘密武器　「產婦專用衞生棉」超好用

安全帽被吹飛　少年「回頭」自撞電線桿…後坐同學傷重亡

獨／洗車店上班4天就請假！5寶爸隔天「提離職」：對老闆不好意思

影／餐會爆濺血衝突！友人扯髮狂飆三字經　高大成回應了

東港漁船勇救巴籍貨輪22人　竟遭催20萬檢疫費、超載…船長氣炸！

台中「3P秀」夜店拉草泥馬上陣！警稽查見牠門外「頂寒風打盹」傻眼

渣打銀行傳下月裁員「鎖定資淺員工」　台灣新總座本月剛上任

NCC前瞻編155億補助5G建設　賴士葆：誓死反對「退傭」給電信商

「滿臉血」躺路邊喘息...牠下秒抬頭問號　網細看笑噴：還我眼淚

黑貓乖躺椅「搖搖入睡」比嬰兒好哄！　網融化：好大隻的寶寶

領航猿里德、傑克出戰　夢想家推出杰倫搭配塔克求第2勝

百公斤男受困桃園野溪溫泉　警消擔架接駁3小時救出

2021牛年大手牽小手防火平安向前走　開基玉皇宮捐15000個住警器護民

WhatsApp要求用戶提供資訊給臉書　用戶不滿紛跳槽

太平山觀雲棧道啟用15天遭撞壞5公尺　羅東林管處追凶

租整層2房1廳！冬天電費「一期2000元」他傻眼　內行曝1關鍵省電

社會熱門新聞

獨／高大成餐會爆「黑幫模式」！男被悍女砸頭濺血

5寶爸工作4天就請假...佛心洗車店老闆說話了

獨／洗車店上班4天就請假！5寶爸隔天「提離職」

基隆10歲女「住進地獄」被老闆打死　媽看4個月不敢吭聲

新北5歲童指甲被拔光虐死　恐怖外婆求法官：想回家

餐會爆濺血衝突！高大成回應了

關島男返台居家檢疫猝死　相驗結果出爐

5寶爸上班喊「太累了」　下班前半小時提離職

母親聖誕節過世兄妹輕生　現場留百萬要還表弟

湖口休息站轎車燒成火球　YT達爾愛駒遭焚傷

台南25歲妹國小吸毒國中援交　為男友賣淫崩潰

作法驅鬼！閨蜜好心幫蒙眼　害她慘遭性侵

罷免王浩宇成功！支持者放鞭炮嗨喊：光榮中壢

新竹邱男中橫失蹤41天還原！　想撿幾萬塊摔下30樓爆瘦

更多熱門

相關新聞

新北5歲童指甲被拔光虐死　恐怖外婆求法官：想回家

新北5歲童指甲被拔光虐死　恐怖外婆求法官：想回家

新北市蘆洲一名63歲魏姓婦人不滿獨自扶養5歲外孫及外孫女，平時限制飲食、毆打，還會拿繩索及鐵絲綑綁，並用剪刀拔掉男童的10片手指甲。一審判魏婦無期徒刑，經上訴二審，魏婦向法官表示她有高血壓，想請求撤銷羈押，讓她回家。

罵吳宗縣「吃洨」判刑　館長遭求償百萬沒出庭

罵吳宗縣「吃洨」判刑　館長遭求償百萬沒出庭

永和分屍案　高院判決理由

永和分屍案　高院判決理由

即／永和分屍案　孫武生再遭判無期徒刑

即／永和分屍案　孫武生再遭判無期徒刑

國民法官將啟動　司法院推司改2.0

國民法官將啟動　司法院推司改2.0

關鍵字：

法官公然侮辱

讀者迴響

熱門新聞

46歲謝金燕挺美胸開唱　「重點部位僅兩條線遮住」

愛犬頭破流血　她見殘骸眼淚秒乾

獨／高大成餐會爆「黑幫模式」！男被悍女砸頭濺血

5寶爸工作4天就請假...佛心洗車店老闆說話了

謝金燕演唱會進行一半突驚聲尖叫

郭碧婷產後染髮成亮點！換髮色曾讓婆婆心碎

快訊／北部某醫院突群聚近30人

獨／洗車店上班4天就請假！5寶爸隔天「提離職」

杜汶澤狠酸周杰倫「肥仔車神」！

劉文正消失30年　「現蹤」裘海正演唱會！

北部醫院急通知：停收救護車病患

獨／女團成員確診新冠肺炎！

快訊／北部醫院新增1例本土

吳奇隆公司港上市　劉詩詩身家多30億

女直播主走光遭禁播　復出慘況曝

更多

最夯影音

更多
桃市議員王浩宇罷免案開票！　門檻8萬1940票...服務處深鎖

桃市議員王浩宇罷免案開票！　門檻8萬1940票...服務處深鎖
桃市議員王浩宇罷免案確定過關　成「六都首位」遭罷免市議員！

桃市議員王浩宇罷免案確定過關　成「六都首位」遭罷免市議員！

謝金燕睽違五年重返小巨蛋　又扭又跳M字腿超辣

謝金燕睽違五年重返小巨蛋　又扭又跳M字腿超辣

北部醫院再增1例本土！　染疫醫師同事「20多歲護師」確診

北部醫院再增1例本土！　染疫醫師同事「20多歲護師」確診

嘉義聞人洪鴻彬出殯大陣仗！逾5千人黑西裝送行　300商務車列隊

嘉義聞人洪鴻彬出殯大陣仗！逾5千人黑西裝送行　300商務車列隊

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面