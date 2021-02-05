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部桃「清零計畫＋回溯專案」關鍵日　鄭文燦：希望今天有好結果

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長鄭文燦5日主持市府防疫專案會議上表示，部桃「清零計畫」與「回溯專案」希望今天都能完成採檢工作，不過疫情還沒有畫下句號，我們仍然需要按部就班，防疫工作不能有任何疏忽，希望這2個專案都能夠執行的很好；至於部桃是否年後逐步恢復營運？春節期間醫療量能如何分工？市府會在本月8日再與11家責任醫院再做一次聯防會議盤點。

▲桃園市長鄭文燦5日表示，部桃「清零計畫」與「回溯專案」今天是關鍵，希望能有好的結果。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市長鄭文燦5日表示，部桃「清零計畫」與「回溯專案」今天是關鍵，希望能有好的結果。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦指出，今天是2月5日，是部桃專案所有的居家隔離的民眾必須完成採檢，這段時間的諮詢電話非常多，安排採檢的工作也進行得很順利，希望今天都能夠把部桃專案的採檢工作全部完成，另外部桃「清零計畫」是由中央跟部桃來執行的，需要完成所有的核酸檢定，希望能確定部桃醫護人員與所有外包工作人員有無風險，希望今天能有好的結果。

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▲桃園市長鄭文燦指出，市府會在本月8日再與11家責任醫院再做一次聯防會議盤點。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市長鄭文燦指出，市府會在本月8日再與11家責任醫院再做一次聯防會議盤點。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦說，疫情還沒有畫下句號，我們仍需要按部就班，畢竟防疫工作不能夠有任何疏忽，希望今天這2個專案都能夠執行的很好。

至於部桃何時可以逐步恢復營運，媒體提問中央流行疫情指揮中心曾說可能年後才能恢復，過年期間其它醫院醫療量能壓力如何解決？

鄭文燦強調，我們將在2月8日下午會舉行11家責任醫院的聯防會議，會檢討春節期間急診門診住院的能量，市民的健康照顧不能打折扣，部桃也是採取逐步恢復的方案，沒辦法一步到位，這可以理解，且需看這整個核酸檢定結果，判斷風險高低後才能夠決定，2月8日會再做一次聯防會議的盤點。

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