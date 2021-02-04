拜登就職14天首致電文在寅！籲「重建對北韓戰略」…強化70年同盟

▲美國總統拜登上任14天後與南韓總統文在寅首度展開熱線。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統文在寅今（4）日上午8時25分，與美國信任總統拜登終於展開電話會談，通話時間近1個小時，雙方在制定新一波對北韓戰略與政策、鞏固韓美同盟上達成共識，同時針對緬甸政變一事展開討論。

根據韓媒《News1》報導，青瓦台發言人康珉碩（강민석）在會上表示，此次韓美元首熱線是拜登就任美國總統14天後首度進行的一場通話，文在寅表示，「韓美兩國在韓半島（朝鮮半島）無核化與永久和平之進展上共同努力吧！」

拜登對此表示，「在此高度評價身為韓半島問題當事者的南韓在該議題上所付諸的努力。美國與南韓立場一致相當重要，未來將與南韓在共同的目標上努力。」

韓美兩國元首在應儘速制定對北韓政策與戰略上達成共識。

同時，在鞏固韓美關係上，兩國元首再次確認雙方為維持區域和平的核心同盟關係，身為分享共同價值的同盟，韓美兩個同盟關係不僅在韓半島、印太議題，在增進發展民主主義與人權、多邊主義上，將發展為總體性的戰略同盟關係。

拜登表示，「美韓兩國關係70年以來持續發展，期待在更多領域上能強化雙方關係。」

文在寅則在通話中再次祝賀拜登勝選，「期待美國在拜登總統的領導下，能再次完成團結國民與重建美國的目標。」；拜登則對此表示，誠摯感謝南韓溫暖的祝福。

文在寅通話中提到拜登的就職演說，「在演說中可以充分體認到，拜登總統欲完成史無前例的挑戰，以及創造充滿希望的美國夢的強烈意志」；對此拜登回道，「其中一個希望便是南韓。」

在談話中，雙方針對全勤氣候變遷、新冠疫情、貧富差距增大等議題都有所討論，而對於日韓關係以及美日韓三國合作上，皆認為在維持區域和平與繁榮上非常重要。

►拜登與文在寅首熱線！確認穩固「韓美同盟」：盼解決北韓核武問題