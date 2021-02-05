連續2天中2頭獎！強運女刮中560萬元　隔天「換家店買」又中840萬

Idaho woman wins $500,000 on 2 scratch game tickets https://t.co/JjJbDbcAEs — KTVB.COM (@KTVB) February 4, 2021

記者李振慧／綜合報導

美國愛達華州一名女子擁有超強好運，竟然在2天內連續贏得2次頭獎，她上週五早上發現自己中了美元20萬元（約台幣560萬元），隔天去另外一家商店買彩券又中美元30萬元（約台幣840萬元）獎金，罕見的機率是2.825億分之一。

居住在科達倫(Coeur d'Alene)的幸運女彼得森(Orlene Peterson)，上月29日在當地的Albertsons supermarket商店購買Grand Fortune刮刮樂，發現自己贏得美元20萬元，隔天在Fred Meyer store商店，買Comin' in Hot刮刮樂又贏美元30萬元頭獎。

彼得森領獎時表示，在買Grand Fortune前她已經買了一些彩券，手上剛好剩美元20元（約台幣560元），想說再買一張沒想到刮中大獎，隔天她忍不住再買，刷機器時又被告知要聯絡彩券公司才能獲得獎金。

彼得森表示，「我以為這次只有贏美元1,000元（約台幣2.8萬元），沒有想到竟然是美元30萬元，同樣的事情又發生了，而且是隔天」，她計畫用獎金去還清帳單，以及買一台新卡車，也考慮之後去拉斯維加斯旅行。

▼女子運氣超好，連續刮出2個頭獎。（圖／示意圖／達志影像）

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