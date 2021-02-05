蘇啟誠不堪輿論輕生…楊蕙如不認指揮網軍帶風向　法院增設一罪

記者羅志華／台北報導

前大阪辦事處長蘇啟誠，在2018年的關西機場淹水事件中，因不堪輿論輕生，其中「卡神」楊蕙如涉嫌指揮網軍帶風向，號召在PTT貼文「推高調」，檢方依侮辱公署罪起訴，北院5日開庭，楊蕙如認為，檢方提出的多項對話紀錄，皆與本案無關，並稱是為對抗中國網軍，才成立「反共義勇軍」，法官另增設一條罪名，將於後續釐清，她是否涉及侮辱公務員。

楊蕙如表示，她當時看到友人蔡福明，在「PTT論壇」以匿名「idcc」的發文，認為關西機場議題，在當時討論得十分火熱，有必要推廣文章內的訊息，便在群組內動員衝高人氣，而她與幾百位民網友，為對抗中國網軍組成「反共義勇軍」，平時就有在交流訊息，沒針對特定事件。

▲楊蕙如5日出庭網軍案，仍否認指揮帶風向，並稱與網友的「反共義勇軍」，平時就有在交流訊息。（圖／記者羅志華攝）

但楊蕙如也坦承，因為她年紀較大、對網路生態較為了解，在群內的確是意見領袖，但認為檢方提出的對話紀錄，有些是在事件前、有些更是在事件後一段時間的內容，卻被在本案當作控訴證據，很不合理。

檢察官表示，這些對話紀錄，主要是為證明楊蕙如與群組成員，有上下的指揮關係，且須整體閱覽才能清楚；法官於審理後段，表示將增設《刑法》140條第一項後段，「對公務員依法執行之公務公然侮辱者，處6月以下徒刑、拘役或3千元以下罰金」，並於後續審理中，釐清楊蕙如是否涉犯本罪。

「idcc」當時的發文中，含「爛就是爛，爛到不行，爛到該死的地步」、「大阪辦事處這些人，…，是一群垃圾老油條，講難聽點叫做黨國餘孽」等語，在當時輿論中，引起網友熱烈迴響紛紛唾罵，而蘇啟誠最終也因不堪輿論壓力輕生。

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