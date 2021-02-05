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《幸福空間》450秒影片遭爆剽竊計設　怒控80網友卻因3個字臉垮了

▲▼華山町。（圖／天成飯店集團提供）

▲天成文旅華山町位於台北市華山藝文特區旁。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

知名室內裝潢影音平台《幸福空間》去年爆發「剽竊設計」事件，《幸》找王姓設計師講評「天成文旅—華山町」的舊建築改造風格」時，因王姓設計師多次說出「我們的」，華山町原設計團隊批評「剽竊」，大批網友也罵「爛媒體」，《幸福空間》和王姓設計師先後提告網友涉嫌妨害名譽，台北地檢署認為王的說法的確讓人誤會，5日處分不起訴。

《幸福空間》是專門介紹達人裝潢、居家改造的平台，自製的影音節目先後在多家電視頻道與網路播出，臉書粉絲專頁有百萬人按讚追蹤。至於「天成文旅—華山町」位於台北華山1914文化創意產業園區旁，原為第一銀行所屬的倉庫，由「台北基礎設計中心TBDC」團隊規畫改造成飯店。

▲▼幸福空間華山町「剽竊」事件。（圖／翻攝幸福空間網站）

▲王姓設計師在節目上多次用「我們的」開頭說明設計風格，被網友質疑剽竊設計。（圖／翻攝《幸福空間》網站）

全案起因於《幸福空間》在2020年5月14日，上架1支約7分半的「台北老建築新風貌 華山特色旅店」影片，由王姓設計師向主持人介紹華山町的原始建築特色與改造設計風格，結果王姓設計師有時會用「我們」、「我們的」當話頭，引起原始設計團隊質疑，誤導觀眾以為華山町是王姓設計師的作品。

2名原始設計團隊的黃姓設計師首先在網路上開罵「剽竊」、「詐騙不知情消費者」，多名網友也跟著批評《幸福空間》「爛媒體」、「誤導大家」、「抵制」，網路上也出現反《幸福空間》粉專，連天成文旅也跟著發聲明，強調王姓設計師並非華山町的設計者。

不過《幸福空間》和王姓設計師不滿遭攻訐，還導致《幸福空間》營業額下滑，一口氣告了80多名網友涉嫌妨害名譽、違反《公平交易法》等罪，後來經過縮減，剩下只告10人，巧合的是，這10人除了2名黃姓原始設計師，其他8人也是裝潢設計領域的網友。

▲天成文旅華山町。（圖／記者陳涵茵攝）

▲天成文旅華山町是從舊銀行改造，吸引不少遊客打卡。（圖／資料照）

檢察官特地勘驗爭議影片，並調閱腳本，確認《幸福空間》團隊本來就是要找王姓設計師講評其他裝潢設計案，沒有要把他人設計當成自己的意思，但是王姓設計師可能因習慣用語，多次以「我們的」當句子開頭，雖然沒打在字幕上，仍會讓聽者產生誤會，網友們因此提出剽竊等質疑，並無誤意。

至於網友成立「說好的幸福呢？」等反《幸福空間》粉專，被控違反《公平交易法》部分，經詢問公平交易委員會，已經認為並不屬於「杯葛」業者的不公平競爭行為，未開罰，因此檢察官將全案被告的10名網友都處分不起訴，至於這則爭議影片，目前仍未下架。

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