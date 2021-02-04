渣男裝音樂人邀小模拍專輯封面　她喝下熱巧克力「醒來被脫光」

▲小模以為自己要幫音樂人拍攝專輯封面，卻遭下藥性侵。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者劉昌松／台北報導

台北徐姓男子涉嫌佯稱自己是音樂人，要幫人拍攝專輯封面，誘騙兼職小模的貌美女舞者到家中試鏡，卻偷在巧克力飲品中下藥性侵，小模醒來發現自己被脫光，下樓和等候的男友會合時，仍意識模糊、走路搖晃，2人報警驗傷，揪出徐男迷姦惡行，台北地檢署4日依加重強制性交罪起訴徐男。

徐男是在Tinder上認識長相甜美的被害人後，自稱平常在搞音樂，也認識一些音樂圈的人，被害小模因為也是個舞者，2人有共同話題，曾約出去見面，2020年初，徐男見已獲得被害人信任，就以要幫忙拍攝專輯封面為由，約被害人到家中試鏡。

被害人不疑有他前往赴約，因為當時天冷，徐男還特地泡了杯濃郁的熱巧克力給被害人暖身，沒想到被害人喝了就陷入昏睡，醒來時已是深夜，剛好此時男友打電話來，被害人匆忙穿上衣服下樓找男友。

機警的男友發現，被害人走路搖搖晃晃，口齒不清，2人討論一下後，懷疑遭下藥性侵，決定報案查清楚，雖然徐男辯稱和被害人兩情相悅，但因被害人除下體採集到徐男的DNA，體內也被驗出，含有強姦藥丸成分的FM2，檢察官認定徐男涉嫌以藥劑加重強制性交罪。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

亂拳打凹11月女嬰頭「心肝破裂」 狠父判18年定讞

爆料「韓國瑜曾入少觀所」挨告 台聯劉一德「已盡查證」不起訴

前特偵組名律師涉性騷美魔女 「傳A片+爆乳照」挨告下場出爐