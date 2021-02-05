全聯德國料理神器1.5折起換購！頂好日系餐廚最低65折就能換

▲全聯推出全新一檔印花換購活動，特選德國餐廚品牌WMF強勢回歸，最低1.5折起換購。（圖／全聯提供）



記者林育綾／台北報導

全聯今（5）日起推出全新一檔印花換購活動，特選德國餐廚品牌WMF強勢回歸，並獨家引進KITCHENminis系列，最低1.5折起換購，活動期間共計17週，春節期間2/5～2/16限定12天再加碼印花。而頂好超市也自即日起至17日推出金牛7大好禮，其中也推出日系家電8款換購，包括知名餐廚品牌BRUNO萬能調理鍋、電子多功能壓力鍋，最低65折即可帶回家。

▲獨家引進KITCHENminis系列，烤麵包機為不鏽鋼美型機身。（圖／全聯提供）

全聯特別在過年前推出全新一檔WMF印花換購活動，除了有可以放下整隻雞的6.5L快力鍋升級版外，還獨家引進專為單身及小家庭所開發KITCHENminis系列迷你家電。WMF起源於1853年，擁有超過160年歷史，是德國最經典的餐廚品牌，以卓越工藝聞名於世，全系列商品使用專利Cromargan®18/10不鏽鋼，不斷創新的研發，讓品牌得以享有「德國餐廚精品霸主」地位，超過6成德國家庭都擁有WMF商品。

業者表示，此次檔期主打快力鍋升級防焰版本，其前後雙不鏽鋼防焰把手，明火烹飪防燙也防焰，加上6.5L大容量可放入全雞，預計成為婆媽必搶換的首要鍋具之一，使用使用80枚印花加價3,799元即可將市價16,300元神器帶回家，等於換購價只要市價的2.4折起。

▲全聯首次推出二合一的Lono舒肥慢燉鍋Pro。（圖／全聯提供）



另外也首次推出二合一的Lono舒肥慢燉鍋Pro，使用低溫真空烹調法，可精準低溫舒肥或慢燉烹調，不論是肉類還是蔬菜，都能保留完整營養素與湯汁，一鍵按下讓你隨即變身健身大廚，使用80枚印花加價4,499元，換購價最低只要市價的3.6折起。

▲電動煮蛋器。（圖／全聯提供）

同時獨家引進專為單身、小家庭所開發的廚房家電KITCHENminis系列2款廚電，其中「電動煮蛋器」每次可蒸煮1至2顆雞蛋，加水插電後只要一鍵即可搞定，比用電鍋快速又節能，還可煮出溏心蛋，換購價約市價的2.5折起。而烤麵包機為不鏽鋼美型機身，具加寬單片內槽及內置烘烤架，不論是厚片、薄片、小圓麵包、可頌、冷凍麵包都適用，使用使用70枚印花加價999元，換算下來只要市價的2.4折起。

▲頂好推出福袋價值千元驚喜玩具福袋，全台限量3000份，每份388元，售完為止。（圖／頂好提供）

而頂好超市也因應年節到來，除了推出超過1,300款優惠商品，也祭出7大金牛好禮，包括消費滿388元即可獲得50元現金抵用券，還能抽日本BRUNO等時尚家電。另也推出388元驚喜玩具福袋，內容物價值破千元，例如知名授權玩具、熱門遊樂園及滑雪折價券，現省超過600元。

頂好也推出全新一檔集點換購，即日起至2月17日，單筆消費滿200元可獲贈1點，集滿3點即可加價購，兌換高質感的日系生活家電等共8款，兌換日期至2月28日止，其中主打餐廚品牌「BRUNO」萬能調理鍋以及電子多功能壓力鍋，最低65折就能換。

▲▼頂好推日系時尚家電BRUNO集點加價購。（圖／頂好提供）

同期間凡只要消費滿388元，即可獲得抽獎券1張，有機會獲得BRUNO萬能調理鍋、Solac無線便攜吸塵器等超高質感日系家電。另使用悠遊付單筆消費滿388元最高再享10％優惠，如今在頂好超市消費也能累積家樂福點數，1元累積1點，將點數變現金。

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